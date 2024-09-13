Дорогою жалять медузи: 13-річна дівчинка щодня плаває до школи на серфінгу (фото)

Елсі Берріман пропливла 32 кілометри за 10 днів, прагнучи допомогти рятувальному клубу, який з дитинства став для неї другою домівкою.

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13-річна Елсі Берріман щодня плаває до школи на серфінгу з Гейла до Карбіс-Бей у Корнуоллі (Англія). Школярку часто жалять медузи, але вона і не думає переривати свій марафон. Про це пише Daily Star.

Дівчинка встає раніше сонця, щоб зануритися у воду о 06:30 ранку, і підкорює море приблизно протягом години, доки не потрапляє до свого навчального закладу близько 07:45 ранку. Елсі користується душем на пляжі, перш ніж змінити спорядження і вирушити на заняття. 13-річна школярка робить це заради збору коштів для свого улюбленого клубу рятувальників у Гейлі (Hayle Surf Life Saving Club).

Дівчинка пропливла 20 миль (32 км) за 10 днів. Побивши всі свої цілі зі збору коштів, Елсі зібрала суму у 2 045 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 111 тисяч гривень), але ще не готова зупинитися, навіть попри укуси медуз.

"Клуб рятувальників-серфінгістів Гейла дав мені привід для пристрасті, і за цей час мені пощастило завести кілька чудових дружніх стосунків. Це фантастична спільнота, частиною якої я є, і я хочу віддячити їй, прийнявши цей виклик", — сказала дівчинка.

Елсі Берріман пропливла 32 кілометри за 10 днів Фото: Daily Star

43-річний Ендрю Берріман, батько хороброї школярки, пишається своєю донькою.

"Нас дуже здивувало, наскільки щедрими виявилися люди. Ми не ставили перед собою мету зібрати так багато грошей — це був просто невеличкий збір коштів, але, схоже, це дійсно захопило уяву людей. Я думаю, це сталося тому, що їй 13 років і вона займається цим щодня протягом двох тижнів. Умови теж були дуже поганими, але вона не спасувала. Вона завжди любила воду, виросла біля моря. У цьому місці — вона добре його знає і впевнено плаває", — розповів він.

Дівчинку супроводжують члени клубу рятувальників Фото: Daily Star

Щоранку Елсі входить у воду в супроводі щонайменше двох-трьох членів клубу, які забезпечують її безпеку. Вона розповіла, що ідея збору коштів виникла після того, як на початку року клуб збирав кошти на купівлю двомісних лиж, які є дорогим обладнанням. Юна дівчина загорілася ідеєю добиратися до школи на серфінгу з веслами, і після розмови з батьком вони втілили цю ідею в життя. Але не все було так гладко.

"Елсі жалять щодня, й інші члени клубу теж", — зазначали учасники клубу рятувальників.

Дівчина має намір завершити свій заплив наступної п'ятниці, 20 вересня, якщо дасть змогу погода і будуть створені безпечні умови.

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