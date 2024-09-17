Мужчина отказался уступить место человеку с инвалидностью: в сети ему "аплодируют стоя"

Турист рассказал, как отказался пойти на уступки паре пенсионеров во время недавнего полета, даже после того, как узнал, что один из них имеет инвалидность.

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Едва ли не у каждого опытного путешественника хотя бы раз в жизни просили поменяться местами. Причины могут быть разными: от объединения семей, которые не смогли забронировать места вместе, до пассажиров, желающих иметь лучший вид из окна. Подробнее о таких случаях говорится на одном из тематических форумов в Reddit.

Большинство путешественников соглашаются с тем, что в случае бронирования места на рейс, вы не обязаны от него отказываться по просьбе постороннего лица. Конечно, ничто не мешает любезно согласиться на обмен, но принуждать к этому запрещено. По правилам, пассажир имеет полное право сказать "нет", если предложение его не устраивает.

Другой вопрос: что делать, если человек, который просит поменяться местами, имеет вескую причину, например, не хочет, чтобы его дети путешествовали в одиночестве, или имеет инвалидность? Один турист рассказал, как отказался пойти на уступки паре пенсионеров во время недавнего полета, даже после того, как узнал, что один из них имеет инвалидность.

Пассажиры не обязаны меняться местами Фото: Pixabay

В посте на Reddit он поделился опытом четырехчасового перелета со своей девушкой, которая боится самолетов и принимает лекарства перед тем, как сесть на борт, чтобы справиться с путешествием. Когда автора попросили поменяться местами, тот отказался.

К его удивлению, стюардесса стала на сторону старшей пары, утверждая, что один из них имеет инвалидность, поэтому молодежь должна уступить место, чтобы они могли сидеть вместе. Несмотря на это, мужчина стоял на своем и снова отклонил предложение, заставив стюардессу "закатить глаза", прежде чем другая пассажирка подвинулась.

Один из пользователей сети в разделе комментариев высказал свое мнение по этому поводу, отметив:

"Вы и ваша партнерша забронировали эти места заранее — они ваши. Если этой паре нужны особые условия, они должны сообщить об этом заранее во время бронирования";

"Вы забронировали конкретные места и имели 100% право занять их";

"Я хотела бы, чтобы стюардессы перестали спрашивать людей, не желают ли они поменяться местами. Иногда они создают такие условия, что сказать "нет" просто неудобно";

"Аплодирую стоя".

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе, стала звездой социальных сетей. Об этом опыте она рассказала на странице в TikTok.

А вот во Львове проводник поезда отказывался пускать в вагон военнослужащую, ведь первым якобы должен зайти мужчина.