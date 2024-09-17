Чоловік відмовився поступитись місцем людині з інвалідністю: у мережі йому "аплодують стоячи"

Турист розповів, як відмовився піти на поступки парі пенсіонерів під час нещодавнього польоту, навіть після того, як дізнався, що один з них має інвалідність.

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Чи не в кожного досвідченого мандрівника хоча б раз у житті просили помінятися місцями. Причини можуть бути різними: від об’єднання сімей, які не змогли забронювати місця разом, до пасажирів, які хочуть мати кращий вид з вікна. Детальніше про такі випадки йдеться на одному з тематичних форумів в Reddit.

Більшість мандрівників погоджуються з тим, що у разі бронювання місця на рейс, ви не зобов'язані від нього відмовлятися на прохання сторонньої особи. Звичайно, ніщо не заважає люб'язно погодитися на обмін, але примушувати до цього заборонено. За правилами, пасажир має повне право сказати "ні", якщо пропозиція його не влаштовує.

Інше питання: що робити, якщо людина, яка просить помінятися місцями, має вагому причину, наприклад, не хоче, щоб її діти подорожували на самоті, або має інвалідність? Один турист розповів, як відмовився піти на поступки парі пенсіонерів під час нещодавнього польоту, навіть після того, як дізнався, що один з них має інвалідність.

Пасажири не зобов'язані мінятися місцями Фото: Pixabay

У дописі на Reddit він поділився досвідом чотиригодинного перельоту зі своєю дівчиною, яка боїться літаків й приймає ліки перед тим, як сісти на борт, щоб впоратися з подорожжю. Коли автора попросили помінятися місцями, той відмовився.

На його подив, стюардеса стала на бік старшої пари, стверджуючи, що один з них має інвалідність, тому молодь повинна поступитися місцем, щоб вони могли сидіти разом. Попри це, чоловік стояв на своєму і знову відхилив пропозицію, змусивши стюардесу "закотити очі", перш ніж інша пасажирка посунулася.

Один з користувачів мережі у розділі коментарів висловив свою думку з цього приводу, зазначивши:

"Ви і ваша партнерка забронювали ці місця заздалегідь — вони ваші. Якщо цій парі потрібні особливі умови, вони повинні повідомити про це заздалегідь під час бронювання";

"Ви забронювали конкретні місця і мали 100% право зайняти їх";

"Я хотіла б, щоб стюардеси перестали запитувати людей, чи не бажають вони помінятися місцями. Інколи вони створюють такі умови, що сказати "ні" просто незручно";

"Аплодую стоячи".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі, стала зіркою соціальних мереж. Про цей досвід вона розповіла на сторінці у TikTok.

А от у Львові провідник поїзда відмовлявся пускати до вагона військовослужбовицю, адже першим нібито має зайти чоловік.