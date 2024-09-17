Счастливый билет на сдачу: переработка жестяных банок помогла выиграть $1 млн
Группа людей играла в лотерею почти три десятилетия, финансируя свое увлечение за счет денег, заработанных на переработке пустых банок.
Лотерейный клуб из штата Мичиган (США) использовал старые жестяные банки, чтобы выиграть приз Mega Millions в размере 1 миллиона долларов. Об этом пишет UPI.
Группа людей играла в лотерею около трех десятилетий, и ее члены финансировали свое увлечение за счет денег, которые они зарабатывали, перерабатывая пустые банки.
"Вскоре после розыгрыша я вспомнила, что еще не проверила свой билет Mega Millions, поэтому я вытащила выигрышные номера и посмотрела на билет. Когда совпали все номера, кроме Mega Ball, я подумала, что это просто сон. Я попросила мужа посмотреть билет. Как только он подтвердил то, что я увидела, я позвонила другой участнице клуба, чтобы сообщить ей важную новость. Мы обе чувствовали, что нам станет плохо от волнения", — сказала одна участница, пожелавшая остаться неизвестной.
Издание отмечает, что розыгрыш состоялся в мае, и победители используют свой приз для инвестирования.
"Члены клуба еще не до конца это осознали", — сказал Кеннет Баран, представляющий клуб.
Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.
Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.