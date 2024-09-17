Щасливий білет на здачу: перероблення пустих бляшанок допомогло виграти $1 млн
Група людей грала в лотерею майже три десятиліття, фінансуючи своє захоплення за рахунок грошей, зароблених на перероблюванні порожніх банок.
Лотерейний клуб зі штату Мічиган (США) використовував старі бляшанки, щоб виграти приз Mega Millions у розмірі 1 мільйона доларів. Про це пише UPI.
Група людей грала в лотерею близько трьох десятиліть, і її члени фінансували своє захоплення за рахунок грошей, які вони заробляли, переробляючи порожні банки.
"Невдовзі після розіграшу я згадала, що ще не перевірила свій білет Mega Millions, тож я витягла виграшні номери та подивилася на білет. Коли збіглися всі номери, крім Mega Ball, я подумала, що це просто сон. Я попросила чоловіка подивитися білет. Щойно він підтвердив те, що я побачила, я зателефонувала іншій учасниці клубу, щоб повідомити їй важливу новину. Ми обидві відчували, що нам стане погано від хвилювання", — сказала одна учасниця, яка побажала залишитися невідомою.
Видання зазначає, що розіграш відбувся в травні, і переможці використовують свій приз для інвестування.
"Члени клубу ще не до кінця це усвідомили", — сказав Кеннет Баран, який представляє клуб.
Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.
Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.