Решил быть смелым: парень, который сделал свое первое тату, шокировал соцсети (видео)

Татуировщик Хави стал популярным в соцсетях благодаря своим впечатляющим работам. Однако один из его последних постов вызвал недоумение среди его поклонников.

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Молодой парень шокировал пользователей соцсетей, решившись сделать свою первую татуировку в довольно спорном месте. Многие зрители настаивают на том, что пройдет совсем немного времени, прежде чем он начнет сожалеть о своем решении. Ролик показали мастера javi_tattoos в своем Instagram.

Многие люди сожалеют о своих первых татуировках — будь то кролик из Playboy на руке или же надпись, суть которой никому не известна. Однако один человек, отчаянно желающий сделать свою первую татуировку, зашел намного дальше. Многие пользователи соцсетей уверены, что он очень быстро пожалеет о том, что поспешил с выбором тату.

Татуировщик Хави из Калифорнии (США) стал популярным в Instagram благодаря своим впечатляющим работам, которые в основном состоят из черно-белых портретов и цветочных рисунков. Однако его последний пост вызвал недоумение по совершенно неправильным причинам.

Он показал молодого клиента, который попросил нанести на его лицо дату рождения римскими цифрами жирным шрифтом.

"Думаю, это первый случай в моей карьере, когда я сделал татуировку на лице в качестве первой татуировки для кого-то", — подписал он ставший вирусным пост.

На момент написания статьи видео набрало 23 000 лайков и тысячи комментариев от недоумевающих зрителей, которые осудили Хави за то, что он решился на эту работу.

"Надеюсь, вы пытались отговорить его от этого. Он пожалеет об этом на следующий день", "Сделать первую татуировку на лице — это безумие", "Представьте, что вы так сильно хотите татуировку на лице, что единственное, что вы можете придумать, чтобы нанести ее, — это ваш день рождения", — писали они.

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