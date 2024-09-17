Вирішив бути сміливим: хлопець, який зробив своє перше тату, шокував соцмережі (відео)

Татуювальник Хаві став популярним у соцмережах завдяки своїм дивовижним роботам. Однак один із його останніх постів викликав подив серед його шанувальників.

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Молодий хлопець шокував користувачів соцмереж, зважившись зробити своє перше татуювання в досить спірному місці. Багато глядачів наполягають на тому, що мине зовсім небагато часу, перш ніж він почне шкодувати про своє рішення. Ролик показали майстри javi_tattoos у своєму Instagram.

Багато людей шкодують про свої перші татуювання — чи то кролик із Playboy на руці, чи то напис, суть якого нікому не відома. Однак одна людина, яка відчайдушно бажає зробити своє перше татуювання, зайшла набагато далі. Багато користувачів соцмереж упевнені, що він дуже швидко пошкодує про те, що поспішив із вибором тату.

Татуювальник Хаві з Каліфорнії (США) став популярним в Instagram завдяки своїм дивовижним роботам, які в основному складаються з чорно-білих портретів і квіткових малюнків. Однак його останній пост викликав подив з абсолютно неправильних причин.

Він показав молодого клієнта, який попросив нанести на його обличчя дату народження римськими цифрами жирним шрифтом.

"Думаю, це перший випадок у моїй кар'єрі, коли я зробив татуювання на обличчі як перше татуювання для когось", — підписав він пост, що став вірусним.

На момент написання статті відео набрало 23 000 лайків і тисячі коментарів від здивованих глядачів, які засудили Хаві за те, що він зважився на цю роботу.

"Сподіваюся, ви намагалися відмовити його від цього. Він пошкодує про це наступного дня", "Зробити перше татуювання на обличчі — це безумство", "Уявіть, що ви так сильно хочете татуювання на обличчі, що єдине, що ви можете придумати, щоб нанести його, — це ваш день народження", — писали вони.

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