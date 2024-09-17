Кот принес хозяйке карточку, украденную из соседского дома: но самое интересное произошло потом (фото)

Многие назвали эту историю очень забавной и похвалили домашнего любимца "за вклад в семейный бюджет".

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Меган из Корнуолла (Великобритания) не могла поверить собственным глазам, когда ее кот по кличке Манки принес домой скретч-карту, которую украл из дома соседа. Ранее пушистик уже приносил хозяйке различные мелочи, в частности окурки и гигиенические полотенца, но на этот раз превзошел сам себя. Подробнее об этом случае владелица домашнего любимца рассказала в TikTok, где регулярно делится подробностями своей жизни.

По словам автора видео, ее котик вылез на подоконник, держа в пасти какую-то карточку. Тогда она спросила: "Манки, где ты был и что у тебя в зубах? Это выигрышная карта?".

Как выяснилось, лотерейный билет действительно был выигрышным, хотя сумма совсем небольшая — 10 фунтов стерлингов (около 550 грн).

В комментариях пользователи сети начали обсуждать увиденное на видео. Многие назвали эту историю очень забавной и похвалили кота "за вклад в семейный бюджет".

"Видишь, как он о тебе заботится. Очень скромный, очень внимательный, очень заботливый";

"Надо повесить на него камеру, чтобы узнать, где он находит все эти сокровища. Кто-то сейчас думает, что у него дома появился вор-призрак";

"Ваш кот гениален";

"Хороший мальчик, который платит за аренду — мои коты не платят";

"Он обеспечивает себя сам";

"А мой лентяй только писает на коврик и царапает диван".

Это видео быстро ворвалось в тренды TikTok, собрав миллионы просмотров, множество лайков и комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал, что кот Крошик весом 17 килограммов, которого называют "самым толстым в мире", застрял при попытке побега из диетического лагеря, куда его поместили для реабилитации.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.