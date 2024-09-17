Кіт приніс хазяйці картку, яку вкрав з сусідського будинку: але найцікавіше сталося потім (фото)

Багато хто назвав цю історію дуже кумедною та похвалив домашнього улюбленця "за внесок у сімейний бюджет".

Related video

Меган з Корнуолла (Велика Британія) не могла повірити власним очам, коли її кіт по кличці Манкі приніс додому скретч-картку, яку вкрав з будинку сусіда. Раніше пухнастик вже приносив хазяйці різноманітні дрібниці, зокрема недопалки та гігієнічні рушники, але цього разу перевершив сам себе. Детальніше про цей випадок власниця домашнього улюбленця розповіла в TikTok, де регулярно ділиться подробицями свого життя.

За словами авторки відео, її котик виліз на підвіконня, тримаючи в пащі якусь картку. Тоді вона запитала: "Манкі, де ти був і що в тебе у зубах? Це виграшна картка?".

Як з’ясувалося, лотерейний білет справді був виграшним, хоча сума зовсім невеличка — 10 фунтів стерлінгів (близько 550 грн).

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати побачене на відео. Багато хто назвав цю історію дуже кумедною та похвалив кота "за внесок у сімейний бюджет".

"Бачиш, як він про тебе піклується. Дуже скромний, дуже уважний, дуже турботливий";

"Треба повісити на нього камеру, щоб дізнатися, де він знаходить всі ці скарби. Хтось зараз думає, що у нього вдома з'явився злодій-привид";

"Ваш кіт геніальний";

"Хороший хлопчик, який платить за оренду — мої коти не платять";

"Він забезпечує себе сам";

"А мій ледацюга тільки пісяє на килимок і дряпає диван".

Це відео швидко увірвалось у тренди TikTok, зібравши мільйони переглядів, безліч вподобайок та коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.