"Настоящий Алладин" воплотил свою мечту и спустился с гор на ковре-самолете (видео)

Мужчина потратил годы на то, чтобы разработать уникальный трюк и осуществить свою мечту.

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Во Франции 44-летний Фредди Монтиньи прыгнул с горы Круа де Тот высотой 2400 метров с помощью "ковра-самолета". Об этом сообщает The Daily Star.

Издание рассказывает, что мужчина с детства мечтал "стать настоящим Алладином". Он потратил годы на освоение экстремальных видов спорта: Фредди начал заниматься парапланеризмом в 25 лет, прыгать с парашютом в 30 лет и летать на дельтаплане в 35 лет.

"Все эти занятия помогли мне овладеть искусством полетов на ковре-самолете", — рассказывает он.

С помощью навыков, полученных в парапланеризме, дельтапланеризме и прыжках с парашютом мужчина смог разработать уникальный трюк, что в результате осуществить свою мечту. Также это стало возможным благодаря многолетнему опыту, практике и надежному парашюту.

"Парашют — моя главная страховая сетка", — отметил мужчина, добавив, что в случае чего, он может открыть парашют и "отпустить ковер".

Фредди Монтиньи отметил, что теперь его мечта стала реальностью. Однако полеты на ковре-самолете не совсем похожи на легенды.

"Благодаря этому летающему ковру я понял, что, хотя летать можно не с любой скоростью и в любом направлении, это все равно потрясающий способ бросить вызов реальности", — рассказал он.

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Напомним, что в Британии пара вышла на пенсию ради мечты. Однако мечта обернулась катастрофой, и теперь они вынуждены жить на заброшенном участке.