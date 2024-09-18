"Справжній Алладін" втілив свою мрію та спустився з гір на килимі-літаку (відео)

Чоловік витратив роки на те, щоб розробити унікальний трюк та здійснити свою мрію.

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У Франції 44-річний Фредді Монтіньї стрибнув з гори Круа де Тот висотою 2400 метрів за допомогою "килима-літака". Про це повідомляє The Daily Star.

Видання розповідає, що чоловік з дитинства мріяв "стати справжнім Алладіном". Він витратив роки, на освоєння екстремальних видів спорту: Фредді почав займатися парапланеризмом у 25 років, стрибати з парашутом у 30 років та літати на дельтаплані у 35 років.

"Усі ці заняття допомогли мені опанувати мистецтво польотів на килимі-літаку", — розповідає він.

За допомогою навичок, отриманих в парапланеризмі, дельтапланеризмі та стрибках з парашутом чоловік зміг розробити унікальний трюк, що в результаті здійснити свою мрію. Також це стало можливим завдяки багаторічному досвіду, практиці та надійному парашуту.

"Парашют — моя головна страхова сітка", — зазначив чоловік, додавши, що в разі чого, він може відкрити парашут та "відпустити килим".

Фредді Монтіньї відзначив, що тепер його мрія стала реальністю. Однак польоти на килимі-літаку не зовсім схожі на легенди.

"Завдяки цьому килиму, що літає, я зрозумів, що, хоча літати можна не з будь-якою швидкістю і в будь-якому напрямку, це все одно приголомшливий спосіб кинути виклик реальності", — розповів він.

Раніше Фокус писав про те, як прогулянка пляжем допомогла здійснити дівчині заповітну мрію. Вона завжди мріяла знайти послання в пляшці і бажання збулось в день народження.

Нагадаємо, що в Британії пара вийшла на пенсію заради мрії. Однак мрія обернулась катастрофою, і тепер вони змушені жити на занедбаній ділянці.