Мужчина оплачивал чужую коммуналку на протяжении 18 лет (фото)

Кен Уилсон понял, что что-то не так с его энергопотреблением. Мужчина даже купил прибор, который показывает, сколько ватт выделяет его техника в доме.

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Кен Уилсон из штата Калифорния (США) заметил, что с его оплатой за коммунальные услуги что-то не так. После дальнейшего расследования компания обнаружила, что он оплачивает чужие счета уже почти два десятилетия. Об этом пишет 13 News.

Мужчина внимательно следит за тем, сколько энергии он потребляет, особенно в последние месяцы, когда ему пришел большой счет. Он даже купил прибор, который показывает, сколько ватт выделяет его техника в доме.

"Я старался экономить электроэнергию и снизить расходы, потому что она становилась очень дорогой. Я постоянно выходил на улицу, чтобы проверить счетчик… и не мог в это поверить", — говорит Уилсон.

Уилсон, живущий в многоквартирном комплексе в Вакавилле, вскоре понял, что что-то не так с его энергопотреблением, которое отображается на сайте энергетической компании Pacific Gas and Electric.

"Я подумал, что произошла утечка, или кто-то ворует мое электричество, или счетчик неисправен, потому что что-то было не так", — сказал он.

Кен Уилсон из США живет в одной и той же квартире с 2006 года Фото: knop

Уилсон позвонил в компанию PG&E, которая прислала работника для проверки. Тогда и выяснилось, что квартира мужчины была подключена не к тому счетчику, поэтому он оплачивал коммунальные счета своего соседа.

Поскольку Уилсон живет в одной и той же квартире с 2006 года, он считает, что это может продолжаться уже 18 лет.

"Сейчас я чувствую себя бессильным, потому что не могу контролировать свой счетчик. Я просто надеюсь, что эта история поможет другим. Я могу быть не единственным", — сказал Уилсон.

По состоянию на понедельник, 16 сентября, Уилсон все еще платил по неправильному счетчику. По его словам, энергокомпания сообщила, что ошибка не будет исправлена до следующего расчетного цикла.

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