Чоловік оплачував чужу комуналку протягом 18 років (фото)

Кен Вілсон зрозумів, що щось не так із його енергоспоживанням. Чоловік навіть купив прилад, який показує, скільки ват виділяє його техніка в будинку.

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Кен Вілсон зі штату Каліфорнія (США) помітив, що з його оплатою за комунальні послуги щось не так. Після подальшого розслідування компанія виявила, що він оплачує чужі рахунки вже майже два десятиліття. Про це пише 13 News.

Чоловік уважно стежить за тим, скільки енергії він споживає, особливо в останні місяці, коли йому прийшов великий рахунок. Він навіть купив прилад, який показує, скільки ват виділяє його техніка в будинку.

"Я намагався економити електроенергію і знизити витрати, тому що вона ставала дуже дорогою. Я постійно виходив на вулицю, щоб перевірити лічильник... і не міг у це повірити", — каже Вілсон.

Вілсон, який живе в багатоквартирному комплексі у Вакавіллі, незабаром зрозумів, що щось не так з його енергоспоживанням, яке відображається на сайті енергетичної компанії Pacific Gas and Electric.

"Я подумав, що стався витік, або хтось краде мою електрику, або лічильник несправний, тому що щось було не так", — сказав він.

Кен Вілсон зі США живе в одній і тій самій квартирі з 2006 року Фото: knop

Вілсон зателефонував до компанії PG&E, яка надіслала працівника для перевірки. Тоді й з'ясувалося, що квартира чоловіка була під'єднана не до того лічильника, тож він оплачував комунальні рахунки свого сусіда.

Оскільки Вілсон живе в одній і тій самій квартирі з 2006 року, він вважає, що це може тривати вже 18 років.

"Зараз я почуваюся безсилим, тому що не можу контролювати свій лічильник. Я просто сподіваюся, що ця історія допоможе іншим. Я можу бути не єдиним", — сказав Вілсон.

Станом на понеділок, 16 вересня, Вілсон все ще платив за неправильним лічильником. За його словами, енергокомпанія повідомила, що помилка не буде виправлена до наступного розрахункового циклу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував міст через річку для ізольованого села й отримав 2 роки в'язниці. Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада і побудував переправу через річку. Пізніше йому наказали розібратися з будівництвом, але на цьому все не закінчилося.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.