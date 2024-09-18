Вход в бездну: огромная расщелина посреди дороги оказалось спуском в старинную шахту (фото)

Необычная находка напугала местных жителей. Позже стало известно, что пропасть глубиной около 3 метров может представлять собой вход в "не нанесенную на карту" старую оловянную шахту.

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Снимки с беспилотника показали огромную дыру посреди новой дороги стоимостью 86 млн фунтов стерлингов. Расщелина длиной около 10 метров появилась на участке, подготовленном для строительства новой трассы в Корнуолле (Англия), и напугала местных жителей. Об этом пишет Daily Star.

Пропасть глубиной около 3 метров, похоже, представляет собой наклонный вход в "не нанесенную на карту" старую оловянную шахту.

Глубина пропасти около 3 метров Фото: Daily Star

На строительство 4-мильного участка, который должен стать ключевым маршрутом в графстве, были вложены деньги как из местной казны, так и из государственных фондов. Однако Совет Корнуолла не переживает из-за неожиданной находки, настаивая на том, что торжественное открытие дороги не вызовет никаких затруднений.

"Учитывая богатую историю горнодобывающей промышленности нашего графства, нередко в процессе строительства обнаруживаются не нанесенные на карту шахты. Недавно мы обнаружили два объекта на маршруте, и сейчас ведутся исследовательские работы, чтобы определить наилучший способ устранения последствий. Мы не ожидаем каких-либо задержек или дополнительных расходов в связи с этим событием, и ожидается, что дорога будет полностью открыта весной 2025 года", — сказал представитель городского совета.

Строительство дороги уже переносилось ранее Фото: Daily Star

Издание отмечает, что с 2014 года местные жители настойчиво добиваются завершения строительства новой соединительной дороги. Стив Дабл, бывший член парламента, в 2022 году заявил, что отложенная на тот момент трасса будет "жизненно важной" для общества.

"Предыдущие схемы были отменены, и перспективы строительства этой дороги были невелики. Я рад, что теперь дорога получила окончательное одобрение правительства, и это финансирование представляет собой крупнейшую единовременную инвестицию любого правительства в Корнуолл. Было досадно, что строительство этой дороги отставало от первоначальных планов на два года, в основном из-за пандемии, но мы наконец-то добились своего", — отметил он.

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