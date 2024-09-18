Вхід у безодню: величезна ущелина посеред дороги виявилася спуском у старовинну шахту (фото)

Незвичайна знахідка налякала місцевих жителів. Пізніше стало відомо, що прірва завглибшки приблизно 3 метри може бути входом у "не нанесену на карту" стару олов'яну шахту.

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Знімки з безпілотника показали величезну діру посеред нової дороги вартістю 86 млн фунтів стерлінгів. Ущелина завдовжки близько 10 метрів з'явилася на ділянці, підготовленій для будівництва нової траси в Корнуоллі (Англія), і налякала місцевих жителів. Про це пише Daily Star.

Прірва глибиною близько 3 метрів, схоже, являє собою похилий вхід у "не нанесену на карту" стару олов'яну шахту.

Глибина прірви близько 3 метрів Фото: Daily Star

На будівництво 4-мильної ділянки, яка має стати ключовим маршрутом у графстві, було вкладено гроші як із місцевої скарбниці, так і з державних фондів. Однак Рада Корнуолла не переймається через несподівану знахідку, наполягаючи на тому, що урочисте відкриття дороги не спричинить жодних труднощів.

"З огляду на багату історію гірничодобувної промисловості нашого графства, нерідко в процесі будівництва виявляються шахти, які не нанесено на карту. Нещодавно ми виявили два об'єкти на маршруті, і зараз ведуться дослідницькі роботи, щоб визначити найкращий спосіб усунення наслідків. Ми не очікуємо будь-яких затримок або додаткових витрат у зв'язку з цією подією, і очікується, що дорога буде повністю відкрита навесні 2025 року", — сказав представник міської ради.

Будівництво дороги вже переносилося раніше Фото: Daily Star

Видання зазначає, що з 2014 року місцеві жителі наполегливо домагаються завершення будівництва нової сполучної дороги. Стів Дабл, колишній член парламенту, у 2022 році заявив, що відкладена на той момент траса буде "життєво важливою" для суспільства.

"Попередні схеми були скасовані, і перспективи будівництва цієї дороги були невеликі. Я радий, що тепер дорога отримала остаточне схвалення уряду, і це фінансування являє собою найбільшу одноразову інвестицію будь-якого уряду в Корнуолл. Було прикро, що будівництво цієї дороги відставало від початкових планів на два роки, переважно через пандемію, але ми нарешті домоглися свого", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив "особливу" покинуту будівлю на узбіччі дороги. Бен Стівенс досліджує незвичайні місця, як-от покинуті притулки й старі лікарні. Цього разу йому вдалося відвідати "мотель кохання".

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