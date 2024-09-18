Мужчина, работавший в 29-этажном небоскребе без окон, раскрыл его тайны (фото)

Мужчина и его сын также наткнулись и увидели документы, в которых подробно описывалось, что делать с определенными машинами в здании в случае выпадения радиоактивных осадков.

Related video

В Нью-Йорке (США) полно небоскребов, но на Thomas Street 33 расположено окутанное тайнами 29-этажное здание без окон. Об необычном архитектурном проекте вспоминает Lad Bible.

За исключением входа на первом этаже, в небоскребе нет абсолютно никаких окон, из-за чего он долгое время был окутан атмосферой таинственности. Многие люди полагали, что возможно, именно в нем правительство США прятало инопланетян, пока все думали о Зоне 51.

Один из побывавших там мужчин в 2023 году рассказал Daily Mail на условиях анонимности о том, что он видел, когда его наняли для установки чего-то в здании в начале 2000-х годов. Он и его сын поведали, что им не разрешили войти в некоторые части небоскреба без окон, построенного в 1974 году. По их словам, некоторые части здания были закрыты для посещения любыми посетителями.

Издание отмечало, что мужчина и его сын не могли спросить, что находится внутри или почему они не могли войти в те части здания, куда им было запрещено пытаться получить доступ. По мнению нанятого работника, в небоскребе точно хранились вещи, о которых никто не должен был узнать.

Здание на Thomas Street 33 было построено для размещения телефонного коммутационного оборудования Фото: The New York Times

Отец и сын также наткнулись и увидели документы, в которых подробно описывалось, что делать с определенными машинами в здании в случае выпадения радиоактивных осадков. Здание может быть самодостаточным в течение двух недель в случае ядерной катастрофы, имея запасы, достаточные для обеспечения 1500 человек, что может быть важно, учитывая, что там официально находится.

Официальная версия гласит, что здание на Thomas Street 33 было построено для размещения телефонного коммутационного оборудования и раньше называлось AT&T Long Lines. По сути, это было место с оборудованием, позволяющим совершать междугородние телефонные звонки, однако это не значит, что оно не было защищено от нескольких теорий заговора.

Несколько лет назад газета New York Times сообщила, что этот небоскреб без окон также может быть предполагаемым постом прослушивания Агентства национальной безопасности (АНБ) под кодовым названием "Титанпойнт". Они также указали на документальный фильм под названием "Проект X" и отчет The Intercept за 2016 год, в котором утверждалось, что некоторые части здания отведены под наблюдение.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил "особое" заброшенное здание на обочине дороги. Бен Стивенс исследует необычные места, такие как заброшенные приюты и старые лечебницы. На этот раз ему удалось посетить "мотель любви".

Также стало известно почему не могут продать остров, вдохновлявший писательницу Агату Кристи. Владелец Джайлс Фукс рассказал, что потенциальный покупатель отказался от сделки в последнюю минуту. На небольшом куске суши расположен отель на 25 комнат, паб и пляжный домик.