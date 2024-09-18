Чоловік, який працював у 29-поверховому хмарочосі без вікон, розкрив його таємниці (фото)

Чоловік і його син також натрапили і побачили документи, в яких детально описувалося, що робити з певними машинами в будівлі в разі випадання радіоактивних опадів.

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У Нью-Йорку (США) повно хмарочосів, але на Thomas Street 33 розташована оповита таємницями 29-поверхова будівля без вікон. Про незвичайний архітектурний проєкт згадує Lad Bible.

За винятком входу на першому поверсі, у хмарочосі немає абсолютно ніяких вікон, через що він довгий час був оповитий атмосферою таємничості. Багато людей вважали, що, можливо, саме в ньому уряд США ховав інопланетян, поки всі думали про Зону 51.

Один із чоловіків, які побували там у 2023 році, розповів Daily Mail на умовах анонімності про те, що він бачив, коли його найняли для встановлення чогось у будівлі на початку 2000-х років. Він і його син розповіли, що їм не дозволили увійти в деякі частини хмарочоса без вікон, збудованого 1974 року. За їхніми словами, деякі частини будівлі були закриті для відвідування будь-якими відвідувачами.

Видання зазначало, що чоловік і його син не могли запитати, що знаходиться всередині або чому вони не могли увійти в ті частини будівлі, куди їм було заборонено намагатися отримати доступ. На думку найнятого працівника, у хмарочосі точно зберігалися речі, про які ніхто не мав дізнатися.

Будівля на Thomas Street 33 була побудована для розміщення телефонного комутаційного обладнання Фото: The New York Times

Батько і син також натрапили й побачили документи, в яких детально описувалося, що робити з певними машинами в будівлі в разі випадання радіоактивних опадів. Будівля може бути самодостатньою протягом двох тижнів у разі ядерної катастрофи, маючи запаси, достатні для забезпечення 1500 людей, що може бути важливо з огляду на те, що там офіційно перебуває.

Офіційна версія свідчить, що будівля на Thomas Street 33 була побудована для розміщення телефонного комутаційного обладнання і раніше називалася AT&T Long Lines. По суті, це було місце з обладнанням, яке давало змогу здійснювати міжміські телефонні дзвінки, однак це не означає, що воно не було захищене від кількох теорій змови.

Кілька років тому газета New York Times повідомила, що цей хмарочос без вікон також може бути ймовірним постом прослуховування Агентства національної безпеки (АНБ) під кодовою назвою "Титанпойнт". Вони також вказали на документальний фільм під назвою "Проєкт X" і звіт The Intercept за 2016 рік, у якому стверджувалося, що деякі частини будівлі відведені під спостереження.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив "особливу" покинуту будівлю на узбіччі дороги. Бен Стівенс досліджує незвичайні місця, як-от покинуті притулки та старі лікарні. Цього разу йому вдалося відвідати "мотель кохання".

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