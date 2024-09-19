Продают "за копейки": старый ядерный бункер имеет страшное прошлое (фото)

Исторический ядерный бункер появился на рынке недвижимости и спровоцировал шквал интереса в интернете. Убежище находится в отличном состоянии, а некоторые интересные оригинальные предметы все еще нетронуты.

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Бункер Королевского корпуса наблюдателей был построен в 1950-х годах после войны и является одним из всего 1500 убежищ, когда-либо построенных. Сейчас он выставлен на продажу за 15 тысяч фунтов стерлингов и имеет "неиспользуемый туалет". Об этом пишет Daily Star.

Расположенный на глубине 14 футов (4 метра) под землей в деревне Вормхилл недалеко от Бакстона (Англия), бункер, как утверждается, находится в отличном состоянии, а некоторые интересные оригинальные предметы все еще нетронуты, включая "неиспользуемый туалет".

Аукцион SDL Property Auctions выставил объект на продажу на Rightmove с ориентировочной ценой в £15 000. Бункер уйдет с молотка на онлайн-аукционе 26 сентября.

"Фантастическая возможность купить кусочек прошлой военной истории Великобритании. Раз в поколение выпадает возможность купить ядерный бункер ROC, иначе известный как Королевский наблюдательный пункт. Этот конкретный объект был одним из многих, построенных в 1950-х годах, и предназначался для обеспечения защиты трех наблюдателей, которые должны были выжить в случае ядерной атаки и докладывать о ядерных взрывах и о последствиях ядерной атаки. Им было предоставлено достаточно еды и воды на четырнадцать дней, в их распоряжении были стационарный телефон и радиосвязь", — говорится в объявлении.

Бункер уйдет с молотка на онлайн-аукционе 26 сентября Фото: SDL Property Auctions Бункер выставлен на продажу за 15 тысяч фунтов стерлингов Фото: SDL Property Auctions

Снимки, сделанные изнутри бункера, показывают спальню, украшенную шторами и желтым пуховым одеялом из мятого бархата. В комнате также есть печь и ковер.

"Бункер безопасен, сух и находится в своем первоначальном состоянии, нынешний владелец отремонтировал и украсил его в ожидании нового хозяина. Здесь есть бархатные шторы от стены до стены, кремовый ковер, заправленная постель, печь-буржуйка, кладовка и даже ковер, чтобы сделать его как можно более уютным. Владелец сообщил, что в доме есть неиспользуемый химический туалет в коробке, а также порекомендовал обслуживать дровяную печь перед использованием в целях безопасности", — добавили в объявлении

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