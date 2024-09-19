Продають "за копійки": старий ядерний бункер має страшне минуле (фото)

Історичний ядерний бункер з'явився на ринку нерухомості й спровокував шквал інтересу в інтернеті. Притулок перебуває у чудовому стані, а деякі цікаві оригінальні предмети все ще недоторкані.

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Бункер Королівського корпусу спостерігачів був побудований у 1950-х роках після війни і є одним із лише 1500 притулків, коли-небудь побудованих. Зараз він виставлений на продаж за 15 тисяч фунтів стерлінгів і має "невикористаний туалет". Про це пише Daily Star.

Розташований на глибині 14 футів (4 метри) під землею в селі Вормхілл недалеко від Бакстона (Англія), бункер, як стверджується, перебуває у чудовому стані, а деякі цікаві оригінальні предмети все ще недоторкані, включно з "невикористаним туалетом".

Аукціон SDL Property Auctions виставив об'єкт на продаж на Rightmove з орієнтовною ціною в £15 000. Бункер піде з молотка на онлайн-аукціоні 26 вересня.

"Фантастична можливість купити шматочок минулої військової історії Великої Британії. Раз на покоління випадає можливість купити ядерний бункер ROC, інакше відомий як Королівський спостережний пункт. Цей конкретний об'єкт був одним із багатьох, побудованих у 1950-х роках, і призначався для забезпечення захисту трьох спостерігачів, які мали вижити в разі ядерної атаки і доповідати про ядерні вибухи й про наслідки ядерної атаки. Їм було надано достатньо їжі та води на чотирнадцять днів, у їхньому розпорядженні були стаціонарний телефон і радіозв'язок", — ідеться в оголошенні.

Бункер піде з молотка на онлайн-аукціоні 26 вересня Фото: SDL Property Auctions Бункер виставлено на продаж за 15 тисяч фунтів стерлінгів Фото: SDL Property Auctions

Знімки, зроблені зсередини бункера, показують спальню, прикрашену шторами й жовтою пуховою ковдрою з м'ятого оксамиту. У кімнаті також є піч і килим.

"Бункер безпечний, сухий і перебуває у своєму первісному стані, нинішній власник відремонтував і прикрасив його в очікуванні нового господаря. Тут є оксамитові штори від стіни до стіни, кремовий килим, заправлена постіль, піч-буржуйка, комора і навіть килим, щоб зробити його якомога затишнішим. Власник повідомив, що в будинку є невикористаний хімічний туалет у коробці, а також порекомендував обслуговувати дров'яну піч перед використанням з метою безпеки", — додали в оголошенні.

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