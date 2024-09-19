Особое завещание: монеты миллионера продали после столетнего хранения под замком (фото)

Аукционный дом называет наследие Ларса Эмиля Брууна "самой ценной коллекцией", когда-либо выставленной на продажу.

Related video

Магнат Ларс Эмиль Бруун из Дании указал в своем завещании, что его коллекция из 20 тысяч монет, собранная за всю жизнь, должна храниться 100 лет, прежде чем ее можно будет выставить на продажу. Недавно был продан первый набор монет. Об этом пишет CNN.

После смерти датского масляного магната Ларса Эмиля Брууна в 1923 году его завещание имело любопытный порядок. Его огромное количество монет, банкнот и медалей, накопленное за более чем шесть десятилетий, должно было храниться в качестве чрезвычайного резерва для национальной коллекции Дании на случай ее уничтожения. Спустя столетие, если все будет хорошо, его тайник мог быть наконец продан в пользу его потомков.

Во вторник, 17 сентября, чуть меньше года спустя после истечения срока действия 100-летнего заказа, первый набор монет из личной коллекции Брууна из 20 000 экземпляров был выставлен на аукцион в Копенгагене. После почти восьми часов торгов начальные 286 лотов были проданы за общую сумму в 16,5 млн долларов.

Монеты Ларса Эмиля Брууна Фото: Stack’s Bowers Galleries

Издание отмечает, что потребуется еще несколько продаж, чтобы опустошить сундуки Брууна, но после завершения это будет самая дорогая международная коллекция монет, когда-либо проданная, по словам Stack's Bowers, торговца редкими монетами и аукционного дома, устроившего торги. Коллекция LE Bruun была застрахована на 500 миллионов датских крон, или около 72,5 млн долларов.

Аукционный дом описал сокровища магната как самую ценную коллекцию мировых монет, когда-либо поступавшую на рынок.

Ларс Бруун, который родился в 1852 году, разбогател благодаря своему молочному предприятию и имел интересное хобби — собирать раритетные монеты, медали, жетоны и денежные банкноты Дании, Норвегии и Швеции.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.