Особливий заповіт: монети мільйонера продали після столітнього зберігання під замком (фото)

Аукціонний дім називає спадщину Ларса Еміля Брууна "найціннішою колекцією", коли-небудь виставленою на продаж.

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Магнат Ларс Еміль Бруун з Данії вказав у своєму заповіті, що його колекція з 20 тисяч монет, зібрана за все життя, має зберігатися 100 років, перш ніж її можна буде виставити на продаж. Нещодавно було продано перший набір монет. Про це пише CNN.

Після смерті данського олійного магната Ларса Еміля Брууна в 1923 році його заповіт мав цікавий порядок. Його величезна кількість монет, банкнот і медалей, накопичена за більш ніж шість десятиліть, мала зберігатися як надзвичайний резерв для національної колекції Данії на випадок її знищення. Через століття, якщо все буде добре, його схованку могли нарешті продати на користь його нащадків.

У вівторок, 17 вересня, трохи менше ніж за рік після закінчення терміну дії 100-річного замовлення, перший набір монет з особистої колекції Брууна з 20 000 примірників було виставлено на аукціон у Копенгагені. Після майже восьми годин торгів початкові 286 лотів було продано за загальну суму в 16,5 млн доларів.

Монети Ларса Еміля Брууна Фото: Stack’s Bowers Galleries

Видання зазначає, що знадобиться ще кілька продажів, щоб спустошити скрині Брууна, але після завершення це буде найдорожча міжнародна колекція монет, яку будь-коли продали, за словами Stack's Bowers, торговця рідкісними монетами та аукціонного дому, який влаштував торги. Колекцію LE Bruun було застраховано на 500 мільйонів данських крон, або близько 72,5 млн доларів.

Аукціонний дім описав скарби магната як найціннішу колекцію світових монет, що коли-небудь надходила на ринок.

Ларс Бруун, який народився 1852 року, розбагатів завдяки своєму молочному підприємству і мав цікаве хобі — збирати раритетні монети, медалі, жетони та грошові банкноти Данії, Норвегії та Швеції.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.