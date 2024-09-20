Женщину будут судить за то, что она случайно облила соседа водой (видео)

Венди Вашик брызнула из водяного пистолета в грудь соседу, который косил траву. Мужчина вызвал полицию и сообщил, что он подвергся "физическому насилию".

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58-летней Венди Вашик из Онтарио (Канада) предъявлено обвинение в нападении с применением оружия после того, как она, играя с ребенком, случайно брызнула соседу в грудь из водяного пистолета. Об этом пишет Oddity Central.

1 сентября Венди Вашик играла с детьми во время барбекю на заднем дворе, когда она случайно брызнула из водяного пистолета в грудь соседу, который косил траву. Она утверждает, что сразу же извинилась, но мужчина продолжал кричать на нее и в какой-то момент зашел в свой дом, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что он подвергся "физическому насилию". Сотрудники полиции провинции Онтарио ответили на звонок и установили, что два человека были вовлечены в спор, в результате которого жертва подверглась физическому насилию.

Вашик рассказала журналистам, что полицейские даже не попросили посмотреть на водяной пистолет, прежде чем предъявить ей обвинение.

"Они не задали мне ни одного вопроса. Они не попросили показать им водяной пистолет. Ни одного вопроса… Мой муж был в недоумении", — говорит 58-летняя женщина.

На просьбу местных репортеров подтвердить, что оружием, использованным в предполагаемом нападении, был водяной пистолет, представитель полиции провинции Онтарио заявил, что комментировать подробности дела неуместно.

Этот инцидент тяжело отразился на Венди Вашик и ее семье. Поскольку она работает ассистентом по образованию в школьном совете католического округа Брант-Халдиманд-Норфолк, она не может вернуться на работу, пока дело не будет улажено.

Семья пытается собрать деньги на оплату юридических услуг, поскольку 24 сентября женщина должна предстать перед судом, но характер ее обвинения сильно затрудняет эту задачу.

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