Жінку судитимуть за те, що вона випадково облила сусіда водою (відео)

Венді Вашик бризнула з водяного пістолета в груди сусідові, який косив траву. Чоловік викликав поліцію і повідомив, що він зазнав "фізичного насильства".

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58-річній Венді Вашик з Онтаріо (Канада) пред'явлено звинувачення в нападі із застосуванням зброї після того, як вона, граючись із дитиною, випадково бризнула сусідові в груди з водяного пістолета. Про це пише Oddity Central.

1 вересня Венді Вашик гралася з дітьми під час барбекю на задньому дворі, коли вона випадково бризнула з водяного пістолета в груди сусідові, який косив траву. Вона стверджує, що одразу ж попросила вибачення, але чоловік продовжував кричати на неї й в якийсь момент зайшов у свій дім, щоб зателефонувати в поліцію і повідомити, що він зазнав "фізичного насильства". Співробітники поліції провінції Онтаріо відповіли на дзвінок і встановили, що двоє людей були залучені до суперечки, унаслідок якої жертва зазнала фізичного насильства.

Вашик розповіла журналістам, що поліцейські навіть не попросили подивитися на водяний пістолет, перш ніж висунути їй обвинувачення.

"Вони не поставили мені жодного запитання. Вони не попросили показати їм водяний пістолет. Жодного запитання... Мій чоловік був здивований", — каже 58-річна жінка.

На прохання місцевих репортерів підтвердити, що зброєю, використаною в імовірному нападі, був водяний пістолет, представник поліції провінції Онтаріо заявив, що коментувати подробиці справи недоречно.

Цей інцидент важко позначився на Венді Вашик та її родині. Оскільки вона працює асистенткою з освіти в шкільній раді католицького округу Брант-Галдіманд-Норфолк, вона не може повернутися на роботу, доки справу не залагодять.

Сім'я намагається зібрати гроші на оплату юридичних послуг, оскільки 24 вересня жінка має постати перед судом, але характер її обвинувачення сильно ускладнює це завдання.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував міст через річку для ізольованого села і отримав 2 роки в'язниці. Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада і побудував переправу через річку. Пізніше йому наказали розібратися з будівництвом, але на цьому все не закінчилося.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.