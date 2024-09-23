"У меня много проблем": девушка не может найти свадебное платье из-за длинных ног (видео)

Миюки Сияма долго не могла принять свой рост и сталкивалась с большим количеством проблем. Сейчас девушка справилась со своими комплексами и прибегает к созданию собственной одежды.

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Миюки Сияма из США ростом 195 см признается, что ее длинные ноги часто мешают ей в повседневной жизни. Девушка даже не может найти свадебное платье. Об этом она рассказала Truly TV.

У женщины из американского штата Огайо ноги настолько длинные, что составляют более двух третей ее роста. По ее словам, по магазинам почти невозможно. Она не может найти подходящую одежду, а незнакомцы регулярно подходят к ней и спрашивают о ее росте. Длинна ее ног составляет 134 см.

Недавно Миюки столкнулась с новой проблемой. Девушка не может найти свадебное платье. Миюки, которая рассказала, что раньше ей было трудно найти любовь из-за своего роста, обнаружила, что большинство нарядом ей не подходят. Владелица свадебного бутика отметила, что ей придется заказать платье особой длины для американки. Но Миюки, похоже, готова пойти на этот шаг, поскольку она хочет быть уверенной в себе и красивой.

Американка также рассказала и о других своих проблемах.

"У меня много проблем с ростом, я бьюсь головой практически каждый день… Я очень стеснялась, ведь все люди нормального роста, а я просто как гора. Я это ненавижу. Я слишком близко к небу", — сказала она.

Миюки Сияма долго не могла принять свой рост и сталкивалась с большим количеством проблем Фото: YouTube

Несмотря на эти неудачи, Миюки сейчас как никогда принимает свой рост. Она часто прибегает к созданию собственной одежды, а также запустила свой собственный веб-сайт.

"Сейчас я считаю, что мой рост — мой дар. Не заботьтесь о том, что о вас думают люди, просто будьте собой", — добавила она.

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