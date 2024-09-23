"У мене багато проблем": дівчина не може знайти весільну сукню через довгі ноги (відео)

Міюкі Сіяма довго не могла прийняти свій зріст і стикалася з великою кількістю проблем. Нині дівчина впоралася зі своїми комплексами та вдається до створення власного одягу.

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Міюкі Сіяма зі США зростом 195 см зізнається, що її довгі ноги часто заважають їй у повсякденному житті. Дівчина навіть не може знайти весільну сукню. Про це вона розповіла Truly TV.

У жінки з американського штату Огайо ноги настільки довгі, що становлять понад дві третини її зросту. За її словами, по магазинах майже неможливо. Вона не може знайти відповідний одяг, а незнайомці регулярно підходять до неї і запитують про її зріст. Довжина її ніг становить 134 см.

Нещодавно Міюкі зіткнулася з новою проблемою. Дівчина не може знайти весільну сукню. Міюкі, яка розповіла, що раніше їй було важко знайти кохання через свій зріст, виявила, що більшість вбранням їй не пасують. Власниця весільного бутика зазначила, що їй доведеться замовити сукню особливої довжини для американки. Але Міюкі, схоже, готова піти на цей крок, оскільки вона хоче бути впевненою в собі та красивою.

Американка також розповіла і про інші свої проблеми.

"У мене багато проблем зі зростом, я б'юся головою практично щодня... Я дуже соромилася, адже всі люди нормального зросту, а я просто як гора. Я це ненавиджу. Я занадто близько до неба", — сказала вона.

Міюкі Сіяма довго не могла прийняти свій зріст і стикалася з великою кількістю проблем Фото: YouTube

Попри ці невдачі, Міюкі зараз як ніколи приймає своє зростання. Вона часто вдається до створення власного одягу, а також запустила свій власний веб-сайт.

"Зараз я вважаю, що мій зріст — мій дар. Не дбайте про те, що про вас думають люди, просто будьте собою", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина кинула життя моделі Playboy заради покинутої ферми в глушині. Катжира вирішила, що їй потрібен більш спокійний ритм життя і купила занедбану ферму, щоб відремонтувати її.

Також стало відомо, що відома супермодель закликає всіх носити "брудні штани" заради порятунку планети. Лілі Коул стала обличчям нової кампанії із захисту атмосфери, яка, на думку фахівців зі зміни клімату, страждає через постійне прання.