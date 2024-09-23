Женщина, которая родила ребенка в доме подруги, получила от нее счет за ущерб

Девушка, у которой начались преждевременные схватки, родила ребенка на диване в гостиной своей подруги. Позже она выставила ей счет за причиненный "ущерб" и потребовала извинений.

Related video

Одна женщина поделилась своей историей неожиданных родов, рассказав, как у нее внезапно начались схватки в доме ее подруги. В итоге она родила ребенка на ее диване. Владелицу дома не впечатлил беспорядок, который она устроила. Об этом рассказала мама ребенка на популярном форуме Reddit.

Позже ее подруга выставила ей счет за причиненный "ущерб" и потребовала извинений.

"У меня есть близкая подруга и наша компания состоит из семи женщин (включая меня). Мы все примерно одного возраста (26-32 года). Некоторые из нас знают друг друга с детства. Мы устраиваем девичники примерно каждый месяц, но решили не расслабляться и устроить вечер кино в доме Эллы, так как я и Сара беременны. На тот момент я была на 36 неделе. Несколько дней я испытывала некоторый дискомфорт (ничего такого, о чем бы мне не сказали), как вдруг все стало намного хуже. За короткое время я перешла от дискомфорта к активным родам. В тот момент мне было неудобно двигаться, поэтому кто-то позвонил в нашу версию 911", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

С помощью сотрудников скорой помощи ей удалось благополучно родить ребенка на диване в гостиной, после того как остальных женщин, за исключением ее подруги-медсестры Грейс, попросили выйти из комнаты.

По ее словам, Элла с тех пор относится к ней "холодно". Кроме того она прямо попросила ее заплатить за новый диван.

"Она единственная, кто не пришел. Когда я извинилась и поблагодарила ее, она прислала мне счет за диван. Я совсем не против заплатить, но все равно это было как-то грубо", — добавила она.

Многие пользователи форума стали на сторону мамы ребенка, но нашлись и те, которые поддержали ее подругу:

"Вы не могли контролировать, когда у вас начались роды, но платить за ее диван должны вы";

"У меня были незапланированные домашние роды. Подруга посоветовала мне позвонить в страховую компанию. Оказалось, что случайный такие случаи предусмотрены. Я получила новый диван";

"Странно, что вы не предложили оплатить диван постфактум. Заплатите ей за диван и назначьте время, чтобы поговорить с ней напрямую. Дайте понять, что хотите все выяснить и разрядить обстановку. Может быть, попробуйте назначить время, чтобы заплатить ей лично, и тогда вы сможете поговорить".

Ранее Фокус сообщал, что в школе ученику разрешили "стать волком". Учителя поддержали решение подростка "стать зверем". Отмечается, что все больше школьников принимают облик лис, драконов, птиц, змей, акул и динозавров.

Также стало известно, что 13-летняя девочка каждый день плавает в школу на серфинге. Элси Берриман проплыла 32 километра за 10 дней, стремясь помочь спасательному клубу, который с детства стал для нее вторым домом.