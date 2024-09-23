Жінка, яка народила дитину в будинку подруги, отримала від неї рахунок за шкоду

Дівчина, у якої почалися передчасні битви, народила дитину на дивані у вітальні своєї подруги. Пізніше вона виставила їй рахунок за завдану "шкоду" і зажадала вибачень.

Related video

Одна жінка поділилася своєю історією несподіваних пологів, розповівши, як у неї раптово почалися сутички у будинку її подруги. У результаті вона народила дитину на дивані. Власницю будинку не вразив безлад, який вона влаштувала. Про це розповіла мати дитини на популярному форумі Reddit.

Пізніше її подруга виставила їй рахунок за завдану "шкоду" і зажадала вибачень.

"У мене є близька подруга і наша компанія складається з семи жінок (включаючи мене). Ми всі приблизно одного віку (26-32 роки). Деякі з нас знають один одного з дитинства. Ми влаштовуємо дівич-вечори приблизно кожен місяць, але вирішили не розслаблятися і влаштувати вечір кіно в будинку Елли, так як я і Сара вагітні. На той момент я була на 36 тижні. короткий час я перейшла від дискомфорту до активних пологів. На той момент мені було незручно рухатися, тому хтось зателефонував до нашої версії 911", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

За допомогою співробітників швидкої допомоги їй вдалося благополучно народити дитину на дивані у вітальні після того, як решту жінок, за винятком її подруги-медсестри Грейс, попросили вийти з кімнати.

За її словами, Елла відтоді ставиться до неї "холодно". Крім того, вона прямо попросила її заплатити за новий диван.

"Вона єдина, хто не прийшов. Коли я вибачилася і подякувала їй, вона надіслала мені рахунок за диван. Я зовсім не проти заплатити, але все одно це було якось грубо", — додала вона.

Багато користувачів форуму стали на бік мами дитини, але знайшлися й ті, що підтримали її подругу:

"Ви не могли контролювати, коли у вас почалися пологи, але платити за її диван ви повинні";

"У мене були незаплановані домашні пологи. Подруга порадила мені зателефонувати до страхової компанії. Виявилося, що випадкові такі випадки передбачені. Я отримала новий диван";

"Дивно, що ви не запропонували сплатити диван постфактум. Заплатіть їй за диван і призначте час, щоб поговорити з нею безпосередньо. Дайте зрозуміти, що хочете все з'ясувати й розрядити обстановку. Можливо, спробуйте призначити час, щоб заплатити їй особисто, і тоді ви зможете поговорити.

Раніше Фокус повідомляв, що у школі учневі дозволили "стати вовком". Вчителі підтримали рішення підлітка "стати звіром". Зазначається, що все більше школярів набувають вигляду лисиць, драконів, птахів, змій, акул і динозаврів.

Також стало відомо, що 13-річна дівчинка щодня плаває до школи на серфінгу. Елсі Берріман пропливла 32 кілометри за 10 днів, прагнучи допомогти рятувальному клубу, який з дитинства став для неї другим будинком.