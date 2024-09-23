"Друг на время": мужчина зарабатывает сотни долларов в день ничего не делая (фото)

Седзи Моримото успел стать культовой фигурой, вдохновив людей на создание телесериала и комикса. Мужчина, который работает "другом на время", стал популярным в соцсетях.

Related video

Путешествующий по миру авантюрист Дрю Бински нанял Седзи Моримото из Японии, чтобы тот "ничего не делал" вместе с ним. Мужчина работает в качестве "друга на время" примерно за 100 долларов за несколько часов. Об этом блогер рассказал в одном из своих последних видео на YouTube.

Японец успел стать культовой фигурой, вдохновив людей на создание телесериала и комикса.

Дрю Бински отправился в Токио, чтобы встретиться с Седзи, и через переводчика расспросил его о некоторых из его самых странных клиентов. 40-летний "мастер дружбы" рассказал, что, хотя он редко отказывает клиентам в их просьбах, он был обеспокоен, когда одна женщина наняла его, чтобы просто посмотреть, как она ест бумагу.

Седзи, известный в народе как "парень, который ничего не делает", зарабатывает на своей необычной работе около 80 тысячи долларов в год и говорит, что ему удается принимать в среднем по три-четыре клиента в день. По его словам, работа очень разнообразна — иногда это просто поход на обед с кем-то, но у других клиентов бывают и более странные запросы. Однажды его попросили понаблюдать за тем, как жена ищет секретный профиль своего мужа на сайтах знакомств.

"Она кричала каждые 10 минут или около того. В какой-то момент она допустила ошибку в приложении, нажав "мне нравится" на мужчину, которого хотела пропустить. Она смотрела в потолок и выглядела очень расстроенной", — вспоминает он.

Седзи не говорит по-английски, но иногда его нанимают британские и американские туристы Фото: Drew Binsky/Youtube

Седзи не говорит по-английски, но иногда его нанимают британские и американские туристы, которые просят его притвориться, что их понимают.

"Он первый, кто начал этим заниматься, и после него было много людей, которые пытались делать это так же, как он, но он единственный, кто зарабатывает деньги на этой работе", — объяснил переводчик Дрю.

"Друг на время" отметил, что есть несколько просьб, от которых он регулярно отказывается. Мужчина отказывается предоставлять интимные услуги своим клиентами и ходить с ними на поп-концерты. Седзи отметил, что ему очень нравится его работа и говорит, что спрос на его услуги не падает.

"В Японии есть термин "хикикомори", который обозначает людей, которые уходят от мира и изолируются дома из-за одиночества и социальной тревоги. Для таких людей наличие такого человека, как Седзи, которому платят за то, чтобы он был вашим другом, может показаться решением проблемы", — добавил блогер.

Ранее Фокус сообщал, что туристка бесплатно жила 2 месяца на райском острове. Сирират Ненсевич поделилась опытом своего необычного путешествия. Девушка нашла не сложную работу, которая предоставляла ей бесплатное жилье на острове. Большую часть времени она лежала на гамаке и гуляла по пляжу.

Также стало известно, что парень сделал свое первое тату и шокировал соцсети. Татуировщик Хави стал популярным в соцсетях благодаря своим впечатляющим работам. Однако один из его последних постов вызвал недоумение среди его поклонников.