"Друг на деякий час": чоловік заробляє сотні доларів на день нічого не роблячи (фото)

Сьодзі Морімото встиг стати культовою фігурою, надихнувши людей на створення телесеріалу та коміксу. Чоловік, який працює "другом на час", став популярним у соцмережах.

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Авантюрист Дрю Бінскі, який мандрує світом, найняв Сьодзі Морімото з Японії, щоб той "нічого не робив" разом із ним. Чоловік працює як "друг на час" приблизно за 100 доларів за кілька годин. Про це блогер розповів в одному зі своїх останніх відео на YouTube.

Японець встиг стати культовою фігурою, надихнувши людей на створення телесеріалу і коміксу.

Дрю Бінскі вирушив до Токіо, щоб зустрітися із Сьодзі, і через перекладача розпитав його про деяких з його найдивніших клієнтів. 40-річний "майстер дружби" розповів, що, хоча він рідко відмовляє клієнтам у їхніх проханнях, він був стурбований, коли одна жінка найняла його, щоб просто подивитися, як вона їсть папір.

Сьодзі, відомий у народі як "хлопець, який нічого не робить", заробляє на своїй незвичній роботі приблизно 80 тисяч доларів на рік і каже, що йому вдається приймати в середньому по три–чотири клієнти на день. За його словами, робота дуже різноманітна — іноді це просто похід на обід із кимось, але в інших клієнтів бувають і більш дивні запити. Одного разу його попросили поспостерігати за тим, як дружина шукає секретний профіль свого чоловіка на сайтах знайомств.

"Вона кричала кожні 10 хвилин або приблизно так. У якийсь момент вона припустилася помилки в додатку, натиснувши "мені подобається" на чоловіка, якого хотіла пропустити. Вона дивилася в стелю і виглядала дуже засмученою", — згадує він.

Седзі не говорить англійською, але іноді його наймають британські та американські туристи Фото: Drew Binsky/Youtube

Сьодзі не розмовляє англійською, але іноді його наймають британські та американські туристи, які просять його прикинутися, що їх розуміють.

"Він перший, хто почав цим займатися, і після нього було багато людей, які намагалися робити це так само, як він, але він єдиний, хто заробляє гроші на цій роботі", — пояснив перекладач Дрю.

"Друг на час" зазначив, що є кілька прохань, від яких він регулярно відмовляється. Чоловік відмовляється надавати інтимні послуги своїм клієнтами та ходити з ними на попконцерти. Сьодзі зазначив, що йому дуже подобається його робота і каже, що попит на його послуги не падає.

"В Японії є термін "хікікоморі", який позначає людей, які йдуть від світу та ізолюються вдома через самотність і соціальну тривогу. Для таких людей наявність такої людини, як Сьодзі, якій платять за те, щоб вона була вашим другом, може здатися вирішенням проблеми", — додав блогер.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка безкоштовно жила 2 місяці на райському острові. Сірірат Ненсевич поділилася досвідом своєї незвичайної подорожі. Дівчина знайшла не складну роботу, яка надавала їй безкоштовне житло на острові. Більшу частину часу вона лежала на гамаку і гуляла пляжем.

Також стало відомо, що хлопець зробив своє перше тату і шокував соцмережі. Татуювальник Хаві став популярним у соцмережах завдяки своїм дивовижним роботам. Однак один із його останніх постів викликав подив серед його шанувальників.