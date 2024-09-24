Мать на седьмом небе от счастья: девочка родилась с "внешностью богини" (фото)

По словам врачей, это вовсе не признак величества, а генетическая аномалия — полидактилия.

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Девочку, которая родилась в Бхаратпуре (Индия) с 26 пальчиками на руках и ногах, называют реинкарнацией индуистской богини. Местные жители убеждены, что это "точная копия многорукой Дхолагарх Деви" — божества, которому они поклоняются, пишет издание NYP.

Новорожденный малыш может похвастаться семью пальцами на каждой руке и шестью — на каждой ноге. По словам врачей, это не признак величества, а генетическая аномалия, которая называется полидактилией.

"Нет никакого вреда в том, что у девочки 26 пальцев, но это генетическая аномалия. В целом она абсолютно здорова", — отметил доктор Сони, который работает в больнице, где родился уникальный ребенок.

Семья не сообщила, собирается ли проводить операцию, чтобы удалить лишние пальцы новорожденной. По данным больницы Грейт Ормонд-стрит, это расстройство считается довольно распространенным, особенно среди определенных этнических групп, и обычно наследуется с 50% вероятностью, если у одного из родителей есть лишний палец на руке или ноге.

Мать девочки, 25-летняя Сарью Дэви, несмотря на все, на седьмом небе от счастья.

"Моя сестра родила ребенка, который имеет 26 пальцев, и мы считаем его воплощением Дхолагарх Деви. Мы очень счастливы", — поделился своими эмоциями с журналистами ее родной брат.

У девочки 26 пальцев на руках и ногах Фото: коллаж Фокус

Говорят, что отец ребенка, Гопал Бхаттачария, также доволен. Сейчас он служит в резервных силах полиции.

Кстати, это не первый подобный случай. В прошлом году в Индии родился ребенок с лишней парой ног и рук. Его окрестили "чудом природы", а некоторые даже сравнили младенца с реинкарнацией божества. Как только слухи о чрезвычайных родах распространилась в медиа, местные жители сбежались в больницу, чтобы увидеть это собственными глазами.

Напомним, 33-летняя Шарлотта Хассан, мать близнецов из Лондона (Великобритания), не могла поверить своим глазам, когда получила результат ДНК-теста, подтвердивший давнее подозрение. На протяжении всей беременности женщине неоднократно говорили, что у нее появятся идентичные близнецы, но она до последнего считала, что это не так.

Также недавно в ходе изнурительной 14-часовой операции врачи разделили пару сиамских близнецов, Минал и Мирхау из Пакистана. Ответственность за крайне сложное хирургическое вмешательство взял на себя британский профессор, нейрохирург Нур уль Овасе Джилани.