Мати на сьомому небі від щастя: дівчинка народилася із "зовнішністю богині" (фото)

За словами лікарів, це зовсім не ознака величності, а генетична аномалія, що називається полідактилією.

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Дівчинку, яка народилася у Бхаратпурі (Індія) з 26 пальчиками на руках та ногах, називають реінкарнацією індуїстської богині. Місцеві жителі переконані, що це "точна копія багаторукої Дхолагарх Деві" — божества, якому вони поклоняються, пише видання NYP.

Новонароджене малятко може похвалитися сімома пальцями на кожній руці та шістьма — на кожній нозі. За словами лікарів, це не ознака величності, а генетична аномалія, що називається полідактилією.

"Немає ніякої шкоди в тому, що у дівчинки 26 пальців, але це генетична аномалія. Загалом вона абсолютно здорова", — зазначив доктор Соні, який працює у лікарні, де народилась унікальна дитина.

Сім'я не повідомила, чи збирається проводити операцію, щоб видалити зайві пальці новонародженої. За даними лікарні Грейт Ормонд-стріт, цей розлад вважається досить поширеним, особливо серед певних етнічних груп, і зазвичай успадковується з 50% ймовірністю, якщо в одного з батьків є зайвий палець на руці або нозі.

Мати дівчинки, 25-річна Сар'ю Деві, попри все, на сьомому небі від щастя.

"Моя сестра народила дитину, яка має 26 пальців, і ми вважаємо її втіленням Дхолагарх Деві. Ми дуже щасливі", — поділився своїми емоціями з журналістами її рідний брат.

У дівчинки 26 пальців на руках та ногах Фото: колаж Фокус

Кажуть, що батько дитини, Гопал Бхаттачарія, також задоволений. Наразі він служить в резервних силах поліції.

До речі, це не перший подібний випадок. Торік в Індії народилася дитина із зайвою парою ніг та рук. Її охрестили "дивом природи", а дехто навіть порівняв немовля з реінкарнацією божества. Як тільки чутки про надзвичайні пологи поширилася в медіа, місцеві жителі збіглися до лікарні, щоб побачити це на власні очі.

Нагадаємо, 33-річна Шарлотта Хассан, мати близнюків з Лондона (Велика Британія), не могла повірити своїм очам, коли отримала результат ДНК-тесту, що підтвердив давню підозру. Протягом всієї вагітності жінці неодноразово говорили, що у неї з'являться ідентичні близнюки, але вона до останнього вважала, що це не так.

Також нещодавно у ході виснажливої 14-годинної операції лікарі розділили пару сіамських близнюків, Мінал та Мірхау з Пакистану. Відповідальність за вкрай складне хірургічне втручання взяв на себе британський професор, нейрохірург Нур уль Овасе Джилані.