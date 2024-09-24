Задело что-то огромное: на каноистов в озере Лох-несс напало неизвестное существо (фото)

Во время одного из обычных заплывов по озеру отец и сын ощутили сильные удары снизу. Странный инцидент произошел вскоре после случая с пловцом Дунканом Робертсом, который также испытал загадочное нападение в том же озере.

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Охотники за Лох-несским чудовищем снова загорелись надеждой после очередной загадочной встречи на знаменитом озере Лох-Несс. Отец и сын, опытный гид Джефф Поттс и его сын Крис, стали свидетелями странного и пугающего явления во время своего каноэ-путешествия по озеру. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Во время одного из обычных заплывов по озеру они ощутили сильные удары снизу, настолько мощные, что весло Криса едва не вылетело из рук. Эта встреча произошла всего через несколько дней после того, как другой пловец, Дункан Робертс, был ранен в грудь неизвестным существом, когда переплывал озеро. Хотя Джефф и Крис уже много лет исследуют воды Лох-Несса на каноэ, с таким происшествием они столкнулись впервые.

Фото: The Mirror

Джефф поделился своими переживаниями с журналистами: "Я не раз плавал по Грейт-Глену, но подобного опыта у меня не было. Мы с сыном почувствовали сильный удар снизу, и это было не похоже на столкновение с обычным бревном. Вода в Лох-Нессе настолько темная, что практически ничего не видно, но ощущение было странным, словно нас задело что-то огромное".

Эта странная встреча произошла вскоре после инцидента с пловцом Дунканом Робертсом, который также испытал загадочное нападение в том же озере. Вода Лох-Несса известна своей мутностью, и глубины озера остаются покрытыми тайнами, что только подогревает интерес к мифу о Лох-несском чудовище.

Описывая свои многочисленные переходы через озеро, Джефф отметил, что такие удары ранее не встречались, и это событие заставило его задуматься о том, что именно скрывается в глубинах Лох-Несса.

Недавние данные также поддерживают эту загадку: гидрофон, установленный на глубине 100 футов, зафиксировал странные пульсирующие звуки, похожие на сердцебиение. Хотя их источник остается неизвестным, эксперты полагают, что в озере может скрываться нечто действительно необычное.

Напомним, искатель приключений из Австралии Дункан Робертс утверждает, что нечто, таящееся в озере Лох-Несс, нанесло ему сильный удар в грудь. Происшествие произошло, когда он, в рамках благотворительного марафона, пересекал воды озера, где обитает Лох-несское чудовище.

Ранее исследователи заявили, что в озере "что-то есть". С помощью гидрофонов они услышали несколько неопознанных подводных акустических сигналов.