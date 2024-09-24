Зачепило щось величезне: на каноїстів в озері Лох-несс напала невідома істота (фото)

Під час одного зі звичайних запливів озером батько і син відчули сильні удари знизу. Дивний інцидент стався незабаром після випадку з плавцем Дунканом Робертсом, який також зазнав загадкового нападу в тому ж озері.

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Мисливці за Лохнеським чудовиськом знову загорілися надією після чергової загадкової зустрічі на знаменитому озері Лох-Несс. Батько і син, досвідчений гід Джефф Поттс і його син Кріс, стали свідками дивного і лячного явища під час своєї каное-подорожі озером. Про це пише таблоїд The Mirror.

Під час одного зі звичайних запливів озером вони відчули сильні удари знизу, настільки потужні, що весло Кріса ледь не вилетіло з рук. Ця зустріч сталася всього за кілька днів після того, як інший плавець, Дункан Робертс, був поранений у груди невідомою істотою, коли перепливав озеро. Хоча Джефф і Кріс уже багато років досліджують води Лох-Несса на каное, з такою подією вони зіткнулися вперше.

Фото: brit

Джефф поділився своїми переживаннями з журналістами: "Я не раз плавав Грейт-Гленом, але подібного досвіду в мене не було. Ми з сином відчули сильний удар знизу, і це було не схоже на зіткнення зі звичайною колодою. Вода в Лох-Нессе настільки темна, що практично нічого не видно, але відчуття було дивним, немов нас зачепило щось величезне".

Ця дивна зустріч сталася незабаром після інциденту з плавцем Дунканом Робертсом, який також зазнав загадкового нападу в тому ж озері. Вода Лох-Несса відома своєю каламутністю, і глибини озера залишаються покритими таємницями, що тільки підігріває інтерес до міфу про Лохнеське чудовисько.

Описуючи свої численні переходи через озеро, Джефф зазначив, що такі удари раніше не зустрічалися, і ця подія змусила його замислитися над тим, що саме ховається в глибинах Лох-Несса.

Недавні дані також підтримують цю загадку: гідрофон, встановлений на глибині 100 футів, зафіксував дивні пульсуючі звуки, схожі на серцебиття. Хоча їхнє джерело залишається невідомим, експерти вважають, що в озері може ховатися щось дійсно незвичайне.

Нагадаємо, шукач пригод з Австралії Дункан Робертс стверджує, що щось, що таїться в озері Лох-Несс, завдало йому сильного удару в груди. Подія сталася, коли він, у рамках благодійного марафону, перетинав води озера, де мешкає Лохнеське чудовисько.

Раніше дослідники заявили, що в озері "щось є". За допомогою гідрофонів вони почули кілька непізнаних підводних акустичних сигналів.