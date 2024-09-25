"Оставьте чаевые": пара оплатила свадьбу через приглашения гостям

Один из гостей рассказал, что ему пришлось заплатить почти 2700 долларов за приглашение на свадьбу подруги. После торжества ему также пришлось оставить чаевые обслуживающему персоналу.

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Парень вспомнил неприятную историю, которая стоила его другу около 3 000 долларов из-за сомнительной уловки жениха и невесты, касающейся подтверждения приглашения на свадьбу. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Пользователь с ником lemonkitty_ использовал псевдонимы, чтобы никого не обидеть. По его словам, все началось как обычно. Софи и Джефф, свадьба которых состоялась в Великобритании, даже позволили его другу Джеку привести с собой свою девушку, несмотря на то, что не были с ней знакомы.

Через несколько месяцев Джек получил письмо, в котором говорилось: "Спасибо, что пригласили на нашу свадьбу, и спасибо, что помогли нам ее устроить", — написал пользователь.

В нижней части письма мужчина увидел ссылку "нажмите здесь для оплаты". Он просто решил, что это какая-то страница, посвященная медовому месяцу, и просмотрел ее. Дальше Джек увидел запрос на 2700 долларов.

"Он решил, что это, должно быть, мошенничество, и позвонил в ресторан, чтобы сообщить им об этом. Там ему ответили, что Софи и Джефф благодарят вас за ваш вклад, который позволил им провести свадьбу своей мечты", — написал автор рассказа.

Пользователь с ником lemonkitty_ подчеркнул, что об этом стало известно только после того, как гость свадьбы подтвердил оплату.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Стараясь сохранять позитивный настрой, Джек решил, что попытается сократить свои потери, запасаясь бесплатной едой и открытым баром. Однако на свадьбе напитки не были включены в стоимость приглашения. Но на этом все не закончилась — Джеку также предъявили неожиданный счет на сумму почти 270 долларов.

"В заведении ему сообщили, что жених и невеста попросили, чтобы с каждого гостя взяли эту сумму в качестве чаевых. У Джека не осталось денег после того, как он высыпал свои сбережения на свадьбу, и ему пришлось договариваться с заведением о меньшей сумме чаевых", — написал пользователь.

Позже друг невесты посмотрел на стоимость заведения и понял, что Софи и Джефф полностью переложили расходы на свое бракосочетание на близких, не заплатив ни цента.

"Я никогда в жизни не слышал о таком правиле", — добавил он.

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