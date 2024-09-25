"Залиште чайові": пара оплатила весілля через запрошення гостям

Один із гостей розповів, що йому довелося заплатити майже 2700 доларів за запрошення на весілля подруги. Після свята йому також довелося залишити чайові обслуговуючому персоналу.

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Хлопець пригадав неприємну історію, яка коштувала його другові близько 3 000 доларів через сумнівний виверт нареченого і нареченої щодо підтвердження запрошення на весілля. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Користувач із ніком lemonkitty_ використовував псевдоніми, щоб нікого не образити. За його словами, все почалося як зазвичай. Софі та Джефф, весілля яких відбулося у Великій Британії, навіть дозволили його другові Джеку привести з собою свою дівчину, попри те, що не були з нею знайомі.

За кілька місяців Джек отримав лист, у якому йшлося: "Спасибі, що запросили на наше весілля, і спасибі, що допомогли нам його влаштувати", — написав користувач.

У нижній частині листа чоловік побачив посилання "натисніть тут для оплати". Він просто вирішив, що це якась сторінка, присвячена медовому місяцю, і переглянув її. Далі Джек побачив запит на 2700 доларів.

"Він вирішив, що це, мабуть, шахрайство, і зателефонував до ресторану, щоб повідомити їм про це. Там йому відповіли, що Софі та Джефф дякують вам за ваш внесок, який дав їм змогу провести весілля своєї мрії", — написав автор розповіді.

Користувач із ніком lemonkitty_ підкреслив, що про це стало відомо тільки після того, як гість весілля підтвердив оплату.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Намагаючись зберігати позитивний настрій, Джек вирішив, що спробує скоротити свої втрати, запасаючись безплатною їжею і відкритим баром. Однак на весіллі напої не були включені у вартість запрошення. Але на цьому все не закінчилося — Джеку також пред'явили несподіваний рахунок на суму майже 270 доларів.

"У закладі йому повідомили, що наречений і наречена попросили, щоб з кожного гостя взяли цю суму як чайові. У Джека не залишилося грошей після того, як він висипав свої заощадження на весілля, і йому довелося домовлятися із закладом про меншу суму чайових", — написав користувач.

Пізніше друг нареченої подивився на вартість закладу і зрозумів, що Софі та Джефф повністю переклали витрати на своє одруження на близьких, не заплативши ні цента.

"Я ніколи в житті не чув про таке правило", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що модель, яка вийшла заміж за себе, отримала 1500 пропозицій руки та серця після розлучення. Сьюеллен Кері отримала понад 30 букетів і була здивована кількістю пропозицій про нове заміжжя. За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

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