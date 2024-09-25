Еще одна фобия: у девушки наушник Samsung взорвался прямо в ухе, она потеряла слух (фото)

Представитель компании заявил, что взрыва не было, и наушники просто деформировались. Парню, который купил их для своей девушки, предложили заменить товар, однако его это не устроило и он намерен добиваться справедливости в суде.

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У девушки из Турции произошел крайне неприятный случай с наушниками Samsung Galaxy Buds FE — один из наушников взорвался прямо в ее ухе, что привело к необратимой потере слуха. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на форум Samsung.

Инцидент произошел после того, как пользователь купил Galaxy Buds FE для своей экосистемы Samsung, включающей подержанный смартфон Galaxy S24 Ultra. Наушники имели 36% заряда, и девушка решила протестировать их. Однако это обернулось трагедией.

Как утверждает пользователь, взрыв случился в момент использования наушников. Девушка сразу обратилась к врачу, где ей поставили неутешительный диагноз — потеря слуха навсегда.

После инцидента компания Samsung предложила заменить пострадавшие наушники на новые Buds FE. Однако это вызвало возмущение, ведь никакие наушники не компенсируют необратимую потерю слуха. Представитель Samsung заявил, что взрыва не было, и наушники просто деформировались. Тем не менее пользователь намерен добиваться справедливости через юридические каналы.

"Я даже не заряжал их ни разу, а в коробке было около 36 % заряда. Когда моя девушка взяла их и надела, наушники взорвались у нее в ухе, и она навсегда потеряла слух", — рассказал пользователь.

Реакция компании Samsung

Пострадавший пользователь упомянул в сообщении сообщества, что Samsung предложила новую пару наушников в качестве жеста "добросовестности", но опровергла утверждения о взрыве наушников. Samsung сообщила пользователю, что наушники "не взорвались, а только деформировались".

"Я занимаюсь этой ситуацией уже несколько месяцев. У нас есть все, например, счет-фактура, дата взрыва, до взрыва, после взрыва и заключение врача, в котором говорится о потере слуха из-за взрыва наушников", — говорится в сообщении.

Напомним, ученый рассказал, могут ли наушники с шумоподавлением ухудшить слух. Технология мешает нормальной обработке звуков человеческим мозгом, принося как пользу, так и необратимый вред для организма.

Ранее сообщалось, что американская блогерша Кристина невольно успела пробежаться по месту активной перестрелки ничего не слыша благодаря своим шумоподавляющим наушникам AirPods.