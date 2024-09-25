Ще одна фобія: у дівчини навушник Samsung вибухнув просто у вусі, вона втратила слух (фото)

Представник компанії заявив, що вибуху не було, і навушники просто деформувалися. Хлопцеві, який купив їх для своєї дівчини, запропонували замінити товар, проте його це не влаштувало і він має намір домагатися справедливості в суді.

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У дівчини з Туреччини стався вкрай неприємний випадок із навушниками Samsung Galaxy Buds FE — один із навушників вибухнув прямо в її вусі, що призвело до незворотної втрати слуху. Про це пише Gizmochina з посиланням на форум Samsung.

Інцидент стався після того, як користувачка купила Galaxy Buds FE для своєї екосистеми Samsung, що включає старий смартфон Galaxy S24 Ultra. Навушники мали 36% заряду, і дівчина вирішила протестувати їх. Однак це обернулося трагедією.

Як стверджує користувач, вибух стався в момент використання навушників. Дівчина одразу звернулася до лікаря, де їй поставили невтішний діагноз — втрата слуху назавжди.

Після інциденту компанія Samsung запропонувала замінити постраждалі навушники на нові Buds FE. Однак це викликало обурення, адже жодні навушники не компенсують незворотну втрату слуху. Представник Samsung заявив, що вибуху не було, і навушники просто деформувалися. Проте користувач має намір домагатися справедливості через юридичні канали.

"Я навіть не заряджав їх жодного разу, а в коробці було близько 36 % заряду. Коли моя дівчина взяла їх і одягла, навушники вибухнули в неї у вусі, і вона назавжди втратила слух", — розповів користувач.

Реакція компанії Samsung

Постраждалий користувач згадав у повідомленні спільноти, що Samsung запропонувала нову пару навушників як жест "сумлінності", але спростувала твердження про вибух навушників. Samsung повідомила користувачеві, що навушники "не вибухнули, а тільки деформувалися".

"Я займаюся цією ситуацією вже кілька місяців. У нас є все, наприклад, рахунок-фактура, дата вибуху, до вибуху, після вибуху і висновок лікаря, у якому йдеться про втрату слуху через вибух навушників", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчений розповів, чи можуть навушники з шумозаглушенням погіршити слух. Технологія заважає нормальній обробці звуків людським мозком, приносячи як користь, так і незворотну шкоду для організму.

Раніше повідомлялося, що американська блогерка Крістіна мимоволі встигла пробігтися по місцю активної перестрілки , нічого не чуючи завдяки своїм шумозаглушувальним навушникам AirPods.