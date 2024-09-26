Нелепая ошибка на кассе в супермаркете разрушила карьеру олимпийской чемпионки (фото)

Скандал, в который попала Мегган Петтипис, получил широкую огласку в СМИ. Спортсменка потеряла работу и разрушила карьеру, которую строила всю жизнь.

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48-летняя Мегган Петтипис, бывшая олимпийская чемпионка и тренер по софтболу первого дивизиона NCAA, столкнулась с серьезными переменами в своей жизни после инцидента на кассе самообслуживания Walmart в Индиане (США). Об этом пишет In Shorts.

28 марта женщина непреднамеренно не просканировала продукты на сумму 67 долларов, что привело к ее аресту за кражу и хранение марихуаны.

Спортсменка, представлявшая Канаду на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и состоящая в запасной команде в 2004 году, уже оплатила товары на сумму 167 долларов, когда по ошибке не заметила несколько продуктов, включая спаржу и ветчину.

Охрана Walmart сообщила в полицию, заметив неоплаченные товары. В результате расследования было обнаружено три одноразовых вейпа и две нераспечатанные упаковки Зофрана, лекарства против тошноты. Петтипис объяснила, что вейпы не содержат ни никотина, ни ТГК, а лекарства принадлежат помощнику тренера, который попросил ее взять их с собой.

Спортсменка представляла Канаду на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Фото: Facebook

Несмотря на то, что 19 сентября обвинения были сняты, Петтипис пережила значительные профессиональные последствия. Менее чем через неделю после ареста она ушла с поста главного тренера софтбольной команды Valparaiso Beacons, что вызвало волну негативного внимания со стороны СМИ.

"Прошло пять месяцев, это был настоящий кошмар. Я потеряла карьеру, работу, жизнь, которую я строила, и это было очень тяжело", — сказала она.

Тренерская карьера Петтипис, включавшая работу в различных колледжах Мичигана, Огайо и Калифорнии, сделала ее уважаемой фигурой в студенческой атлетике. Однако этот инцидент оставил неизгладимый след на ее репутации. Она описала случившееся как "горько-сладкое", выразив облегчение по поводу снятия обвинений, но сожалея об ущербе, нанесенном ее карьере.

Задумываясь о своем будущем, женщина не исключает возвращения в спорт, возможно, в качестве судьи по софтболу в колледже. Пока же она планирует сосредоточиться на семье и обдумать свои дальнейшие действия.

Ранее Фокус сообщал, что поддельный Брэд Питт обманул двух жительниц Испании на 325 тысяч евро. Злоумышленники тщательно изучали профили женщин в соцсетях, составляя подробные психологические портреты, чтобы потом использовать их уязвимые места.

Также стало известно, что мужчина, который врезался в замаскированный военный вертолет, получит 3,3 млн долларов. Пострадавший Джефф Смит требовал 9,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба, чтобы покрыть медицинские расходы и утраченный заработок. Недавно громкое дело было рассмотрено в суде.