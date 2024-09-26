Безглузда помилка на касі в супермаркеті зруйнувала кар'єру олімпійської чемпіонки (фото)

Скандал, у який потрапила Мегган Петтіпіс, набув широкого розголосу в ЗМІ. Спортсменка втратила роботу і зруйнувала кар'єру, яку будувала все життя.

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48-річна Мегган Петтіпіс, колишня олімпійська чемпіонка і тренерка з софтболу першого дивізіону NCAA, зіткнулася з серйозними змінами у своєму житті після інциденту на касі самообслуговування Walmart в Індіані (США). Про це пише In Shorts.

28 березня жінка ненавмисно не просканувала продукти на суму 67 доларів, що призвело до її арешту за крадіжку та зберігання марихуани.

Спортсменка, яка представляла Канаду на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 року і перебувала в запасній команді 2004 року, вже оплатила товари на суму 167 доларів, коли помилково не помітила кілька продуктів, включно зі спаржею і шинкою.

Охорона Walmart повідомила в поліцію, помітивши неоплачені товари. У результаті розслідування було виявлено три одноразові вейпи й дві нерозпечатані упаковки Зофрану, ліків проти нудоти. Петтіпіс пояснила, що вейпи не містять ні нікотину, ні ТГК, а ліки належать помічникові тренера, який попросив її взяти їх із собою.

Спортсменка представляла Канаду на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 року Фото: Facebook

Попри те, що 19 вересня звинувачення були зняті, Петтіпіс пережила значні професійні наслідки. Менш ніж за тиждень після арешту вона пішла з посади головного тренера софтбольної команди Valparaiso Beacons, що викликало хвилю негативної уваги з боку ЗМІ.

"Минуло п'ять місяців, це був справжній кошмар. Я втратила кар'єру, роботу, життя, яке я будувала, і це було дуже важко", — сказала вона.

Тренерська кар'єра Петтіпіс, що включала роботу в різних коледжах Мічигану, Огайо і Каліфорнії, зробила її шанованою фігурою в студентській атлетиці. Однак цей інцидент залишив незгладимий слід на її репутації. Вона описала те, що трапилося, як "гірко-солодке", висловивши полегшення з приводу зняття звинувачень, але шкодуючи про шкоду, завдану її кар'єрі.

Замислюючись про своє майбутнє, жінка не відкидає повернення в спорт, можливо, як суддя з софтболу в коледжі. Поки ж вона планує зосередитися на сім'ї та обміркувати свої подальші дії.

Раніше Фокус повідомляв, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро. Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соцмережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб потім використовувати їхні вразливі місця.

Також стало відомо, що чоловік, який врізався в замаскований військовий вертоліт, отримає 3,3 млн доларів. Потерпілий Джефф Сміт вимагав 9,5 млн доларів як відшкодування збитків, щоб покрити медичні витрати та втрачений заробіток. Нещодавно гучну справу було розглянуто в суді.