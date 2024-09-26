Все плакали: 8-летний мальчик трогательно поздравил маму со свадьбой (видео)

Кайла Шарп и ее жених Спенсер доверили мальчику произнести речь в конце свадебного приема. Несмотря на волнение, он поразил всех гостей своей искренностью.

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Невеста Кайла Шарп и ее жених Спенсер были приятно удивлены, когда 8-летний сын женщины, Линкольн, взял микрофон на их свадебном приеме. Своим поздравлением он довел до слез почти всех гостей. Свадебный фотограф Артуро Хименес запечатлел этот момент и поделился им в своем TikTok.

Ролик стал вирусным и набрал более 12,2 миллиона просмотров. Видео начинается с того, что Линкольн говорит несколько проникновенных слов о своей маме и отчиме.

"Эти два человека в моей жизни были так добры ко мне. Они сделали мою жизнь лучше. Я просто хочу сказать, что без них моя жизнь не была бы моей жизнью", — говорит Линкольн, когда камера переключается на молодоженов. Спенсер опустил голову едва сдерживая слезы.

Сделав несколько эмоциональных вдохов, Линкольн собрался с мыслями, чтобы продолжить.

"В любом случае, я люблю всех присутствующих. Спасибо всем, что пришли", — закончил он.

Женщина не ожидала, что речь ее сына так сильно тронет гостей Фото: juniorfilms1

Позже мама мальчика рассказала, что все ее реакции были искренними: они со Спенсером понятия не имели, что Линкольн планирует сказать во время своего тоста, но доверили ему честь говорить последним.

"За два дня до свадьбы мы обсуждали, в каком порядке каждый будет произносить свою речь. Линкольн подслушал наш разговор и спросил можно ли ему тоже. Это был единственный разговор, который мы вели о его речи. А потом он поднялся и произнес эти слова. Я даже не заметила, как Спенсер плакал позади меня… Я даже не поняла, что он так сильно плачет, потому что я была так поглощена речью Линкольна", — вспоминает она.

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