Усі плакали: 8-річний хлопчик зворушливо привітав маму з весіллям (відео)

Кайла Шарп та її наречений Спенсер довірили хлопчику виголосити промову наприкінці весільного прийому. Попри хвилювання, він вразив усіх гостей своєю щирістю.

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Наречена Кайла Шарп та її наречений Спенсер були приємно здивовані, коли 8-річний син жінки, Лінкольн, взяв мікрофон на їхньому весільному прийомі. Своїм привітанням він довів до сліз майже всіх гостей. Весільний фотограф Артуро Хіменес зафіксував цей момент і поділився ним у своєму TikTok.

Ролик став вірусним і набрав понад 12,2 мільйона переглядів. Відео починається з того, що Лінкольн говорить кілька проникливих слів про свою маму і вітчима.

"Ці дві людини в моєму житті були такі добрі до мене. Вони зробили моє життя кращим. Я просто хочу сказати, що без них моє життя не було б моїм життям", — каже Лінкольн, коли камера перемикається на молодят. Спенсер опустив голову ледь стримуючи сльози.

Зробивши кілька емоційних вдихів, Лінкольн зібрався з думками, щоб продовжити.

"У будь-якому разі, я люблю всіх присутніх. Дякую всім, що прийшли", — закінчив він.

Жінка не очікувала, що промова її сина так сильно зворушить гостей Фото: juniorfilms1

Пізніше мама хлопчика розповіла, що всі її реакції були щирими: вони зі Спенсером поняття не мали, що Лінкольн планує сказати під час свого тосту, але довірили йому честь говорити останнім.

"За два дні до весілля ми обговорювали, у якому порядку кожен виголошуватиме свою промову. Лінкольн підслухав нашу розмову і запитав чи можна йому теж. Це була єдина розмова, яку ми вели про його промову. А потім він піднявся і виголосив ці слова. Я навіть не помітила, як Спенсер плакав позаду мене... Я навіть не зрозуміла, що він так сильно плаче, бо я була так захоплена промовою Лінкольна", — згадує вона.

Раніше Фокус повідомляв, що модель, яка вийшла заміж за себе, отримала 1500 пропозицій руки й серця після розлучення. Сьюеллен Кері отримала понад 30 букетів і була здивована кількістю пропозицій про нове заміжжя. За її словами, шлюб із самою собою був прекрасним досвідом, але в ньому були свої складнощі.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.