"Ледниковый экспресс": самый медленный скоростной поезд в мире поражает туристов (видео)

Поезд оснащен большими панорамными окнами, чтобы обеспечить беспрепятственный вид на захватывающие дух пейзажи Швейцарских Альп. Экспресс движется со средней скоростью 36 км в час.

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Швейцарский Glacier Express известен как самый медленный скоростной поезд в мире. Ему требуется более 8 часов, чтобы преодолеть 290 километров (181 милю) через Швейцарские Альпы. Об этом пишет Oddity Central.

Glacier Express, соединяющий альпийские курорты Церматт и Санкт-Мориц, совсем не похож на обычные высокоскоростные экспрессы, проносящиеся через Европу. Двигаясь со средней скоростью 36 км в час, он оправдывает свою репутацию самого медленного экспресса в мире. Главная цель поездки насладиться живописными местами в самом сердце Швейцарских Альп. Путешествие на Glacier Express позволяет туристам увидеть все природные чудеса, которые может предложить этот прекрасный регион.

Экспресс был впервые запущен в 1930 году и получил название "Ледниковый экспресс", под которым известен и по сей день. Название связано с ледником Рона, через горный перевал которого проходил маршрут поезда. Сам экспресс оснащен большими панорамными окнами, спроектированными так, чтобы обеспечить беспрепятственный вид на захватывающие дух пейзажи, позволяя пассажирам полностью погрузиться в красоту Швейцарских Альп.

Захватывающе красивый горный маршрут проходит по самым сложным участкам на европейском континенте, с крутыми подъемами и резкими поворотами, и требует более низкой скорости движения для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Экспресс движется со средней скоростью 36 км в час Фото: Champer

За 8 часов пути самый медленный в мире экспресс проходит через многочисленные спиральные туннели и высокие виадуки — в общей сложности 291 мост и 91 туннель — и поднимается на высоту 6670 футов (2 км) над уровнем моря. Также следует отметить тот факт, что Glacier Express ходит по узкоколейным путям, которые не подходят для высоких скоростей.

Поезд является чрезвычайно комфортабельным, с вагонами как первого, так и второго класса, предлагающими просторные и удобные сиденья. Также есть более дорогой класс Excellence, где пассажиры получают пятизвездочное обслуживание, включая обед из семи блюд и вино.

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