"Льодовиковий експрес": найповільніший швидкісний поїзд у світі вражає туристів (відео)

Поїзд оснащений великими панорамними вікнами, щоб забезпечити безперешкодний вид на захопливі пейзажі Швейцарських Альп. Експрес рухається із середньою швидкістю 36 км на годину.

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Швейцарський Glacier Express відомий як найповільніший швидкісний поїзд у світі. Йому потрібно понад 8 годин, щоб подолати 290 кілометрів (181 милю) через Швейцарські Альпи. Про це пише Oddity Central.

Glacier Express, що з'єднує альпійські курорти Церматт і Санкт-Моріц, зовсім не схожий на звичайні високошвидкісні експреси, що проносяться через Європу. Рухаючись із середньою швидкістю 36 км на годину, він виправдовує свою репутацію найповільнішого експреса у світі. Головна мета поїздки — насолодитися мальовничими місцями в самому серці Швейцарських Альп. Подорож на Glacier Express дає змогу туристам побачити всі природні дива, які може запропонувати цей прекрасний регіон.

Експрес було вперше запущено 1930 року, він отримав назву "Льодовиковий експрес", під якою відомий і донині. Назва пов'язана з льодовиком Рона, через гірський перевал якого проходив маршрут поїзда. Сам експрес оснащений великими панорамними вікнами, спроєктованими так, щоб забезпечити безперешкодний вид на пейзажі, які захоплюють дух, даючи змогу пасажирам повністю зануритися в красу Швейцарських Альп.

Захоплююче красивий гірський маршрут пролягає найскладнішими ділянками на європейському континенті, з крутими підйомами й різкими поворотами, і вимагає більш низької швидкості руху для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів.

Експрес рухається із середньою швидкістю 36 км на годину Фото: Champer

За 8 годин шляху найповільніший у світі експрес проходить через численні спіральні тунелі та високі віадуки — загалом 291 міст і 91 тунель — і підіймається на висоту 6670 футів (2 км) над рівнем моря. Також слід відзначити той факт, що Glacier Express ходить вузькоколійними шляхами, які не підходять для високих швидкостей.

Поїзд є надзвичайно комфортабельним, з вагонами як першого, так і другого класу, що пропонують просторі та зручні сидіння. Також є дорожчий клас Excellence, де пасажири отримують п'ятизіркове обслуговування, включно з обідом із семи страв і вином.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.