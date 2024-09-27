"Рассчитывала на другое": невеста обиделась на дядю, который подарил ей на свадьбу $15 тысяч

Племянница говорит, что никогда бы не запланировала столь экстравагантное празднование, если бы дядя не пообещал покрыть расходы.

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Невеста расстроилась и обиделась, узнав, что ее дядя не компенсирует все расходы на организацию свадьбы, ведь она "рассчитывала на нечто другое". Детали этой истории раскрыты на одном из тематических форумов в Reddit.

35-летний автор поста объясняет, что он всегда был близок со своей старшей сестрой, 38-летней матерью-одиночкой Эмили, а также ее 22-летней дочерью Лили. Всю свою жизнь мужчина пытался поддерживать семью, в частности оплачивал летние лагеря, поступление в колледж и первую машину для Лили.

Когда в прошлом году на семейном ужине племянница объявила о помолвке со своим парнем, дядя сразу предложил покрыть часть расходов на организацию праздника.

"Я никогда не говорил, что заплачу за все. Очевидно, мы неправильно поняли друг друга. Это стало ясно, когда Лили и Эмили начали планировать помпезную церемонию на 200+ гостей. Когда я уточнил, что дам $15 тысяч (около 616 тыс. грн), они обе выглядели очень расстроенными, потому что ожидали, что я рассчитаюсь за все празднование стоимостью более $50 тысяч (2 млн грн)", — рассказывает автор истории.

"Разрушил особенный день"

После этого родственницы перестали привлекать его к планированию свадьбы. Более того, Эмили говорит, что брат "разрушил" особенный день в жизни ее дочери, не доведя дело до конца.

"Эмили и Лили теперь говорят, что я манипулирую ими. Вроде бы сначала предложил помощь, а потом отказываюсь в последний момент, выставляя их в плохом свете перед семьей жениха. Мол, они бы никогда не запланировали что-то настолько экстравагантное, если бы я не пообещал покрыть все расходы", — добавил мужчина.

Невеста уверена, что ею манипулировали Фото: Freepik

С момента публикации пост собрал тысячи лайков и комментариев от пользователей сети, которые делились своими мыслями, а также давали советы, как дяде справиться с этой ситуацией.

"Это ужасно, как они пытаются воспользоваться твоей щедростью. Если бы дядя предложил мне $15 тысяч на что угодно, я был бы очень благодарен!";

"Они сами вырыли эту яму, а теперь узнают, что существуют определенные границы";

"Я бы ничего им не давала! Они его не любят и не уважают. Это ужасно";

"Мы женимся через 2 недели. Наша свадьба обойдется в менее чем 10 тысяч, потому что: 1) заплатили за все сами и это то, что мы можем себе позволить; 2) чувствуем, что не имеем права претендовать на чужие деньги — это безумие!".

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