"Розраховувала на інше": наречена образилась на дядька, який подарував їй на весілля $15 тисяч

Племінниця каже, що ніколи б не запланувала настільки екстравагантне святкування, якби дядько не пообіцяв покрити витрати.

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Наречена засмутилась та образилась, дізнавшись, що її дядько не компенсує усі витрати на організацію весілля, адже вона "розраховувала на дещо інше". Деталі цієї історії розкрито на одному з тематичних форумів у Reddit.

35-річний автор допису пояснює, що він завжди був близьким зі своєю старшою сестрою, 38-річною матір'ю-одиначкою Емілі, а також її 22-річною донькою Лілі. Усе своє життя чоловік намагався підтримувати родину, зокрема оплачував літні табори, вступ до коледжу та першу машину для Лілі.

Коли торік на сімейній вечері племінниця оголосила про заручини зі своїм хлопцем, дядько відразу запропонував покрити частину витрат на організацію свята.

"Я ніколи не говорив, що заплачу за все. Очевидно, ми неправильно зрозуміли одне одного. Це стало ясно, коли Лілі та Емілі почали планувати помпезне дійство на 200+ гостей. Коли я уточнив, що дам $15 тисяч (близько 616 тис. грн), вони обидві виглядали дуже засмученими, бо очікували, що розрахуюсь за все святкування вартістю понад $50 тисяч (2 млн грн)", — розповідає автор історії.

"Зруйнував особливий день"

Після цього родички перестали залучати його до планування весілля. Ба більше, Емілі каже, що брат "зруйнував" особливий день в житті її дочки, не довівши справу до кінця.

"Емілі та Лілі тепер кажуть, що я маніпулюю ними. Начебто спершу запропонував допомогу, а потім відмовляюся в останню мить, виставляючи їх у поганому світлі перед родиною нареченого. Мовляв, вони б ніколи не запланували щось настільки екстравагантне, якби я не пообіцяв покрити всі витрати", — додав чоловік.

Наречена впевнена, що нею зманіпулювали Фото: Freepik

З моменту публікації пост зібрав тисячі вподобайок та коментарів від користувачів мережі, які ділилися своїми думками, а також давали поради, як дядькові впоратися з цією ситуацією.

"Це жахливо, як вони намагаються скористатися твоєю щедрістю. Якби дядько запропонував мені $15 тисяч на що завгодно, я був би дуже вдячний!";

"Вони самі вирили цю яму, а тепер дізнаються, що існують певні кордони";

"Я б нічого їм не давала! Вони його не люблять і не поважають. Це жахливо";

"Ми одружуємося через 2 тижні. Наше весілля обійдеться у менш ніж 10 тисяч, бо: 1) заплатили за все самі й це те, що ми можемо собі дозволити; 2) відчуваємо, що не маємо права претендувати на чужі гроші — це божевілля!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що іспанець, якого звуть Ернесто, придумав "геніальний" спосіб, як без особливих зусиль заробляти гроші: він влаштовує скандали на весіллях, прикидаючись коханцем нареченої або нареченого й пропонуючи їм втекти разом.

Крім того, ми розповідали про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.