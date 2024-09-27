Семья отремонтировала "худший дом на улице": теперь все ходят к ним на экскурсию

На опубликованных кадрах показано, как супруги разбирают дом, вынося мусор, заново штукатурят стены и красят потолок.

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Молодая пара взялась за реконструкцию "худшего дома на улице". Всеми этапами трансформации они делятся на странице в TikTok, за которой следит 148 000 поклонников.

Недавно влюбленные поделились роликом с кадрами "до" и "после" капитального ремонта и обновления приусадебного участка. Зрителям трудно поверить, что супругам удалось собственными силами настолько кардинально изменить планировку и дизайн некогда заброшенного помещения.

"Мы купили самый плохой дом на улице. Все называли нас сумасшедшими. Оказалось, люди были правы. Мы сошли с ума! Разобрали почти все — доску за доской, кирпич за кирпичом, а потом взялись за восстановление. Это был тяжелый труд — проводили здесь бесконечные выходные и вечера после работы. Но наконец видим свет в конце тоннеля и можем сказать, что оно того стоило!" — рассказывает автор видео.

Недавно влюбленные поделились роликом с кадрами "до" и "после" капитального ремонта Фото: TikTok

В кадре показано, как супруги разбирают дом, вынося строительный мусор, заново штукатурят стены и красят потолок.

"Сейчас идет финальный этап реконструкции. Следите за нами, чтобы увидеть, как мы закончим ремонт худшего дома на улице и сделаем его уютным семейным гнездышком. Приглашаем всех на экскурсию", — добавляет женщина.

Ее клип быстро завирусился в сети, собрав 1,9 миллиона лайков и почти четыре тысячи комментариев. Эта история вдохновила многих людей повторить этот опыт.

"Я горжусь вами, друзья. Надеюсь, что дом будет таким, каким вы его представляли";

"Теперь это самый красивый дом на улице";

"Буквально никогда так не гордился незнакомцами. Вы оба молодцы! Поздравляю!".

Кухня после ремонта Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что на сайте по продаже недвижимости появился интересный объект в американском Кэрролтоне (Техас, США), который может заинтересовать многих коллекционеров алкоголя. Дом площадью 160 кв. м выставлен на продажу за 400 тысяч долларов (около 16,4 млн грн), однако людей шокировала не так его цена, как кухня, полностью заставленная разнообразной выпивкой.

А вот 68-летний плотник на пенсии Тим Харман утверждает, что за два десятилетия потратил $32 тысячи собственных средств на ремонт арендованного двухкомнатного дома, где он надеялся прожить до конца жизни. Но теперь мужчина борется с законными владельцами помещения, которые пытаются его выселить, взамен разместив там фермерских рабочих.