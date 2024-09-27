Родина відремонтувала "найгірший будинок на вулиці": тепер всі ходять до них на екскурсію

На опублікованих кадрах показано, як подружжя розбирає будинок, виносячи сміття, заново штукатурить стіни та фарбує стелю.

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Молода пара взялася за реконструкцію "найгіршого будинку на вулиці". Усіма етапами трансформації вони діляться на сторінці в TikTok, за якою слідкує 148 000 шанувальників.

Нещодавно закохані поділилися роликом з кадрами "до" і "після" капітального ремонту та оновлення присадибної ділянки. Глядачам важко повірити, що подружжю вдалося власними силами настільки кардинально змінити планування та дизайн колись занедбаного приміщення.

"Ми купили найгірший будинок на вулиці. Всі називали нас божевільними. Виявилося, люди мали рацію. Ми з'їхали з глузду! Розібрали майже все – дошку за дошкою, цеглину за цеглиною, а потім взялися за відбудову. Це була важка праця — проводили тут нескінченні вихідні та вечори після роботи. Але нарешті бачимо світло в кінці тунелю й можемо сказати, що воно було того варте!" — розповідає авторка відео.

Нещодавно закохані поділилися роликом з кадрами "до" і "після" капітального ремонту Фото: TikTok

У кадрі показано, як подружжя розбирає будинок, виносячи будівельне сміття, заново штукатурить стіни та фарбує стелю.

"Зараз триває фінальний етап реконструкції. Слідкуйте за нами, щоб побачити, як ми закінчимо ремонт найгіршого будинку на вулиці й зробимо його затишним сімейним гніздечком. Запрошуємо всіх на екскурсію", — додає жінка.

Її кліп швидко завірусився в мережі, зібравши 1,9 мільйона вподобань та майже чотири тисячі коментарів. Ця історія надихнула багатьох людей повторити цей досвід.

"Я пишаюся вами, друзі. Сподіваюся, що будинок буде таким, яким ви його уявляли";

"Тепер це найкрасивіший будинок на вулиці";

"Буквально ніколи так не пишався незнайомцями. Ви обидва молодці! Вітаю!".

Кухня після ремонту Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на сайті з продажу нерухомості з’явився цікавий об’єкт в американському Керролтоні (Техас, США), який може зацікавити багатьох колекціонерів алкоголю. Будинок площею 160 кв. м виставлений на продаж за 400 тисяч доларів (близько 16,4 млн грн), однак людей шокувала не так його ціна, як кухня, повністю заставлена різноманітною випивкою.

А от 68-річний тесля на пенсії Тім Харман стверджує, що за два десятиліття витратив $32 тисячі власних коштів на ремонт орендованого двокімнатного будинку, де він сподівався прожити до кінця життя. Але тепер чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити, натомість розмістивши там фермерських робітників.