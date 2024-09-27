Заметила крошечную деталь: женщина нашла незнакомку, которая жила под ее домом (фото)

Владелица дома оставила тайному жильцу записку и немного денег в подвале в надежде, что это побудит его постучать в ее дверь. Теперь она пытается помочь незнакомке встать на ноги.

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Женщина из Вудберна, штат Орегон (США), обнаружила, что под ее домом живет незнакомка, заметив, что дверь в подвал оказалась не заперта. Об этом пользовательница с ником springchikun рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина испытала сильнейший шок после того, как обнаружила, что под ее 113-летним домом уже несколько месяцев живет незнакомец. Убирая во дворе, она заметила, что небольшой люк в подвальное помещение был открыт. Сначала она подумала, что сама не закрыла дверцу, но вскоре заметила, что там совсем не было паутины. Посветив фонариком в подпол, она была шокирована, обнаружив там фиолетово-розовое одеяло и несколько пакетов.

"Я не думаю, что в подвале спали совсем недавно. Это было бы серьезным риском для них, да и было очень тепло. Я думаю, что они заходят, чтобы достать свои вещи, по крайней мере, раз в неделю", — написала она.

Обычно дверца покрыта паутиной Фото: Reddit

Женщина добавила, что даже не подозревал о том, что рядом с ней кто-то живет, потому что плохо слышит.

"Меня часто не бывает дома. У меня есть дневная работа, а в качестве хобби я восстанавливаю старые кладбища, и иногда меня не бывает дома по 12 часов в сутки. Когда я прихожу домой, я обычно вымотана и крепко сплю", — отметила она.

В дополнении женщина рассказала, что оставила тайному жильцу записку и немного денег в подвале в надежде, что это побудит его постучать в ее дверь. К счастью, это сработало.

"Ее зовут Габи, ей около 40 лет. Она сказала, что спит там лишь изредка, может быть, раз или два в месяц. Она сказала, что никогда не пользуется огнем, а в основном просто хранит там свои вещи. Она извинилась за то, что не спросила", — написала она.

Внутри женщина заметила спальный мешок Фото: Reddit

Автор сообщения узнала, что Габби, у которой проблемы с психическим здоровьем, не может позволить себе жить с кем-то, и вместо этого спит на улице.

"Она получает выплаты по линии социального обеспечения, но этого недостаточно, чтобы даже быть соседом по комнате. Ей часто приходилось красть, чтобы поесть. Она говорит, что из-за этого ее не могут никуда взять на работу. В этом районе она уже почти три года не имеет жилья. Ее семья знает, где она находится, но не знает, как ей помочь. У нее есть телефон, за который они платят. Мы поговорили о ресурсах и приютах, я связалась с подругой, которая зарабатывает этим на жизнь. Я дала ей свой номер телефона, посадила в машину и отвезла к ней. Она поможет ей получить еду, кров и пройти психиатрическую экспертизу. Будем надеяться, что это начало чего-то хорошего для нее", — добавила владелица дома.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.