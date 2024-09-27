Помітила крихітну деталь: жінка знайшла незнайомку, яка жила під її будинком (фото)

Власниця будинку залишила таємному мешканцю записку і трохи грошей у підвалі в надії, що це спонукає його постукати в її двері. Тепер вона намагається допомогти незнайомці стати на ноги.

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Жінка з Вудберна, штат Орегон (США), виявила, що під її будинком живе незнайомка, помітивши, що двері до підвалу виявилися не замкненими. Про це користувачка з ніком springchikun розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка зазнала сильного шоку після того, як виявила, що під її 113-річним будинком уже кілька місяців живе незнайомець. Прибираючи на подвір'ї, вона помітила, що невеликий люк у підвальне приміщення був відкритий. Спочатку вона подумала, що сама не зачинила дверцята, але незабаром помітила, що там зовсім не було павутини. Посвітивши ліхтариком у підвал, вона була шокована, побачивши там фіолетово-рожеву ковдру і кілька пакетів.

"Я не думаю, що в підвалі спали зовсім недавно. Це було б серйозним ризиком для них, та й було дуже тепло. Я думаю, що вони заходять, щоб дістати свої речі, принаймні раз на тиждень", — написала вона.

Зазвичай дверцята вкриті павутиною Фото: Reddit

Жінка додала, що навіть не підозрювала про те, що поруч із нею хтось живе, бо погано чує.

"Мене часто не буває вдома. У мене є денна робота, а як хобі я відновлюю старі кладовища, і іноді мене не буває вдома по 12 годин на добу. Коли я приходжу додому, я зазвичай виснажена і міцно сплю", — зазначила вона.

У доповненні жінка розповіла, що залишила таємному мешканцю записку і трохи грошей у підвалі в надії, що це спонукає його постукати в її двері. На щастя, це спрацювало.

"Її звуть Габі, їй близько 40 років. Вона сказала, що спить там лише зрідка, можливо, раз або два на місяць. Вона сказала, що ніколи не користується вогнем, а в основному просто зберігає там свої речі. Вона вибачилася за те, що не запитала", — написала вона.

Усередині жінка помітила спальний мішок Фото: Reddit

Авторка повідомлення дізналася, що Габбі, яка має проблеми з психічним здоров'ям, не може дозволити собі жити з кимось, і замість цього спить на вулиці.

"Вона отримує виплати по лінії соціального забезпечення, але цього недостатньо, щоб навіть бути сусідкою по кімнаті. Їй часто доводилося красти, щоб поїсти. Вона каже, що через це її не можуть нікуди взяти на роботу. У цьому районі вона вже майже три роки не має житла. Її родина знає, де вона перебуває, але не знає, як їй допомогти. У неї є телефон, за який вони платять. Ми поговорили про ресурси та притулки, я зв'язалася з подругою, яка заробляє цим на життя. Я дала їй свій номер телефону, посадила в машину і відвезла до неї. Вона допоможе їй отримати їжу, дах і пройти психіатричну експертизу. Будемо сподіватися, що це початок чогось хорошого для неї", — додала власниця будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.