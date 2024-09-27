"Это другой человек": мужчина впервые за 20 лет сделал новую стрижку (видео)

Парикмахер по имени Ричмонд часто демонстрирует стрижки своих клиентов, которые набирают миллионы просмотров в соцсетях. На этот раз он помог мужчине, потерявшему уверенность в себе и скрывающему свою прическу под головным убором.

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Мужчина решил изменить свой стиль и сменил прическу, которую он носил почти 20 лет. В недавнем видео в TikTok парикмахер Ричмонд показал удивительное преображение парня, которое удивило многих людей.

Преображение может быть пугающим, будь то новые очки или новая прическа. Однако один парень решил пойти на риск и сделал себе новую стрижку спустя два десятилетия.

"Парень носил одну и ту же стрижку уже почти 20 лет, поэтому нам пришлось сделать ему среднюю/низкую стрижку. Прическа в стиле "лопни" тоже могла бы быть крутой, но мы сделали все просто и аккуратно", — подписал ролик парикмахер.

С момента загрузки видео стало вирусным и набрало более 737 тысячи просмотров. Ролик начинается с того, что парикмахер спрашивает своего клиента, как долго он носит одну и ту же прическу, на что тот отвечает, что с 2005/2006 года, то есть примерно 20 лет. Парень рассказал, что в прошлом посещал множество парикмахеров без предварительной записи, обычно забегая в конце дня. Однако, поскольку это обычно происходило ближе к закрытию, они никогда "не уделяли ему времени".

В результате бедняга практически отказался от стрижек и решил придерживаться своего стиля десятилетиями, часто надевая шляпу, так как в противном случае чувствовал себя неловко.

Парикмахер по имени Ричмонд помог мужчине, а новая стрижка вызвала восторг у пользователей TikTok.

"Это совсем другой человек"? "К брату вернулась уверенность в себе… выглядит как другой человек", "Парикмахер спасает души и жизни", — писали они.

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